Vlada na čelo skupine za implementacijo arbitražne razsodbe imenovala Gorenaka

Člani skupine so glede na današnji sklep vlade postali še državni sekretar v kabinetu predsedniku vlade Igor Senčar , državni sekretar na zunanjem ministrstvu Gašper Dovžan , Boštjan Šefic z notranjega ministrstva, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Robert Rožac in direktor urada vlade za komuniciranje Uroš Urbanija .

Zaradi vsebinskih potreb sta bila v skupino dodatno imenovana še državna sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo in ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleš Mihelič in Jože Podgoršek, so sporočili po današnji seji vlade.

Gorenak bo na položaju nasledil Damirja Črnčeca, ki ga je predhodna vlada za vodjo skupine imenovala oktobra 2018. Poleg njega so bili v skupini še Tadeja Forštner Perklič, Dobran Božič, Sandi Čurin, Marko Maver, Kristina Plavšak Kranjc in Stojan Tramte.

Vlada je medresorsko skupino za implementacijo arbitražne razsodbe ustanovila teden dni po razglasitvi razsodbe, 6. julija 2017. Naloge te skupine so v prvi vrsti oblikovanje predlogov, usmeritev in konkretnih nalog za usklajeno delovanje državnih organov na področju implementacije končne razsodbe arbitražnega sodišča ter usklajevanje in usmerjanje informiranja prebivalcev na območju, ki jih razsodba neposredno zadeva.