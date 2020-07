Vlada na podlagi izkušenj med epidemijo prenovila državni načrt zaščite in reševanja

Kot je že maja napovedal obrambni minister Matej Tonin, je vlada dopolnila oziroma sprejela državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Nadomestil bo tistega iz leta 2016. Pri dopolnitvi državnega načrta so upoštevane tudi izkušnje iz tujine, so v sporočilu za javnost navedli na vladi.

Ministrstva in vladne službe, določene v državnem načrtu, bodo v 15 dneh po sprejemu tega slepa izdelale oziroma uskladile priloge in dodatke k državnemu načrtu, ki so v njihovi pristojnosti, in jih posredovale Upravi RS za zaščito in reševanje ter izvajalcem nalog iz svoje pristojnosti. Skladno s sklepom bodo nosilci načrtovanja na nižjih ravneh načrtovanja izdelali svoje načrte zaščite in reševanja z državnim načrtom najpozneje v 60 dneh po sprejemu državnega načrta.