Vlada na pomoč kliče brezposelne, prejeli bodo tudi plačilo

Razdeljevanje hrane in pitne vode, pa krampi, lopate, odvoz materiala in smeti – tako je še vedno na prizadetih območjih dobre tri tedne po katastrofi. Obnova stanovanj, gospodarskih objektov in javne infrastrukture bo še dolga, zato je vlada v interventni zakon vključila tudi tiste, ki niso delovno aktivni.

Kot je že v četrtek po potrditvi predloga interventnega zakona na vladi povedal minister za delo, družino in solidarno prihodnost Luka Mesec, v predlogu za vse brezposelne uvajajo povabilo k javnim delom za najrazličnejšo pomoč v poplavah, od čiščenja do pomoči v domovih za starejše.

Udeleženci javnih del bodo prejeli tudi plačilo, in sicer glede na stopnjo izobrazbe. "Nekdo z izobrazbe do pete stopnje je upravičen do polne, 100-odstotne minimalne plače, če imate šesto stopnjo izobrazbe, prejmete 110 odstotkov minimalne plače, če imate sedmo stopnjo ali več, pa 120 odstotkov minimalne plače," je pojasnil.

Ali drugače: brezposelni, ki bodo pomagali pri sanaciji in so zaključili srednjo šolo, bodo prejeli 878 evrov neto, tisti s končano višjo ali visoko šolo 965 evrov, tisti s univerzitetno izobrazbo pa 1053 evrov.

Po zadnji anketi SURS-a je sicer brezposelnih približno 35 tisoč prebivalcev, na javna dela se lahko prijavijo vsi, ki so evidentirani. Programi aktivne politike zaposlovanja po poplavah dodatna delovna mesta odpirajo do najdlje 31. decembra 2024.