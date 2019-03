Vlada odločila: regres bo že letos višji

Vlada je sprejela predloga sprememb zakonov o dohodnini in pokojninskem ter invalidskem zavarovanju, s katerima se regres za letni dopust v višini do 100 odstotkov povprečne plače razbremenjuje dohodnine in prispevkov za socialno varnost (trenutno je povprečna bruto plača 1729 evrov). Razbremenitev bo veljala že za tekoče davčno leto.

"Držali smo obljubo in sprejeli predloga novel zakonov – o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter o dohodnini – za razbremenitev regresa že v letu 2019," so zapisali na Twitter profilu vlade.