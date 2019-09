Vlada na seji zavrnila predlog Bratuškove

Vlada je na seji danes obravnavala predlog Ministrstva za infrastrukturo za spremembo aktov o ustanovitvi energetskih družb v državni lasti Eles in Borzen, da bi spremenili način potrjevanja direktorjev teh družb, kar so storili že pri družbi SODO. Po seji je premierMarjan Šarec sporočil, da predlog ni bil potrjen, kar je pri ministrstvu spremenilo hiter in oster odziv.

Kot so pojasnili na MZI, so gradivo medresorsko uskladili, pregledala pa ga je tudi služba vlade za zakonodajo. Oba predloga je obravnaval in sprejel tudi odbor za gospodarstvo, zato sta tudi bila uvrščena na dnevni red današnje seje, kar pomeni, da sta bila "pripravljena strokovno in zakonsko neoporečno", kot so uvodoma zapisali na MZI v odzivu na zavrnitev predloga. "Kljub temu na seji vlade nista bila sprejeta, o čemer so člani vlade odločili z glasovanjem, kar je na vladnih sejah zelo redka oblika odločanja. Nenavadno je tudi, da se je večina članov vlade pri glasovanju vzdržala, proti je glasoval samo en član vlade," so dodali. Zapisali so še, da ne vedo, zakaj pri odločanju niso prevladali strokovni in pravni argumenti, da pa o morebitnih ozadjih in interesih, ki so prevladali, ne želijo ugibati.