Vlada na sestanek povabila vse sindikate javnega sektorja

Kot je razumeti iz vabila, ki ga je minister za javno upravo Rudi Medved naslovil na sindikate, bodo govorili o novem dogovoru o plačah in drugih prejemkih v javnem sektorju, ki bi nadomestil tistega iz leta 2016. V nov dogovor pa bi vključili rešitve, ki so jih vladni pogajalci v zadnjih tednih dogovorili s posameznimi stavkovnimi skupinami sindikatov in zadevajo vse javne uslužbence. Zato danes na sestanek vabijo vse sindikate, ne le stavkajočih.

S Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) ter dvema zdravstvenima sindikatoma, Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije, pa bodo parafirali v ponedeljek usklajena stavkovna sporazuma.

Z dvema stavkovnima skupinama, policisti in koordinacijo stavkovni odborov skupine 16 sindikatov javnega sektorja pod vodstvom Jakoba Počivavška, dogovora še niso dosegli. So pa slednji v torek sporočili, da dopuščajo možnost podpisa sporazuma – ali se ta zgodil, bo jasno danes, ko naj bi se po omenjenem skupnem sestanku še ločeno dobili z vladno stranjo. S policisti pa se bodo vladni pogajalci znova srečali v četrtek.

Rešitve, ki so na mizi, so vredne okoli 306 milijonov evrov, med drugim gre za splošne dvige plač za od enega do treh plačnih razredov, dvige nekaterih dodatkov ter izboljšano vrednotenje posameznih delovnih mest. Po drugi strani bi ohranili zamrznitev delovne uspešnosti in premik napredovanj iz aprila na december. Ker se morajo nekatere rešitve uveljaviti s spremembo kolektivne pogodbe za javni sektor, pa je zanje treba zagotoviti kvorum, torej podporo ustrezne sindikalne večine.