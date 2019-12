Vlada: Način, ki ga predlaga Državni svet, bi bil protiustaven

DZ bo po glasovanju odbora DZ za finance sodeč popoldne vnovič podprl interventni zakon, na katerega so državni svetniki zaradi po njihovem mnenju neprimernega načina izredne uskladitve pokojnin izglasovali odložilni veto. Odbor za finance v nadaljevanju seje obravnava še zakon o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti, na katerega so državni svetniki prav tako izglasovali odložilni veto, in sicer zaradi po njihovem mnenju prenizkega zneska povprečnine za občine.