Vlada načrtuje imenovanje krovne pogajalske skupine

"Tisti del, ki je zdaj pod vprašajem, poskušamo reševati s temi vsakodnevnimi pogajanji, ki sedaj potekajo. Prepričan sem, da je tako na strani Fidesa kot na strani vlade volja, da ta del uredimo in dosežemo vsaj to, da bodo ljudje, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, to tudi dobili v takem obsegu, da ne bo ogroženo njihovo zdravje oziroma v obsegu, kot se je to običajno delalo, in da se tudi ne bodo povečevale čakalne vrste, " je odgovoril.

Tako zdravniki kot sodniki sicer pravijo, da ne gre za parcialne interese. Zdravniki pravijo, da zahtevajo le izpolnjevanje dogovora, ki so ga z vlado dosegli decembra, sodniki se sklicujejo na odločbo ustavnega sodišča o urejanju njihovih plač.

"Mi se zavedamo in enih in drugih pričakovanj, hkrati pa imamo seveda pred očmi, da je znotraj javnega sektorja približno 170.000 javnih uslužbencev. Cilj vlade je, da v celoti uredimo ta sistem, hkrati pa želimo in pričakujemo, da bomo na strani tako Fidesa kot sodnikov deležni razumevanja, če temu lahko tako rečem. Da bi to zadevo kot partnerji pripeljavi do faze, ko bomo na koncu lahko rekli, da smo bili uspešni in eni in drugi," pravi Props.