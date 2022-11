Vlada nadaljuje pogajanja s sindikati zdravstva in socialnega varstva

Vladna stran in reprezentativni sindikati zdravstva in socialnega varstva bodo nadaljevali pogajanja o plačah. Obe strani sta bili po pogajanjih prejšnji teden zadovoljni. V sindikatu zdravstva in socialnega varstva so v torek poudarili, da bodo ob odločitvi glede vladnega predloga upoštevali tudi torkov predlog vlade zdravnikom in zobozdravnikom.

Pogajanja z zdravstvom in socialnim varstvom gredo v pravo smer in niso več na mrtvi točki, je prejšnjo sredo dejal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Ocenil je, da sta strani blizu pozitivne rešitve v dobro vseh in dodal, da danes pričakuje zaključek pogajanj. Tudi predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujevič je prejšnjo sredo poudarila, da so takratna pogajanja prinesla pomemben premik v pozitivno smer in tudi sama ocenila, da se bliža zaključek in s tem podpis dogovora o odpravi plačnih nesorazmerij. Strani se bosta na ministrstvu za zdravje danes srečali ob 10. uri.

icon-expand Danijel Bešič Loredan FOTO: Luka Kotnik

Gre sicer za nadaljevanje pogajanj po novembra lani sklenjenem sporazumu, s katerim se je delu zaposlenih v zdravstveni negi in socialnem varstvu dvignila plača. Ministrstvo za zdravje, ki ga je takrat še prejšnjo vlado vodil nekdanji minister Janez Poklukar in sindikati pa so se v sporazumu še dogovorili, da pogajanja o skupinah, ki jih niso naslovili takrat, nadaljujejo letos. V torek so med tem brez sklenjenega dogovora zaključili pogajanja vladne strani in reprezentativnih zdravniških sindikatov. V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fidesu so bili po zaključku razočarani nad predlogom vlade in stavke ne izključujejo. Za popoldne so sklicali izredno sejo glavnega odbora Fides.