Vlada nadzornikom STA predlaga razrešitev direktorja Veselinoviča

Vlada nadzornemu svetu STA predlaga razrešitev direktorja Bojana Veselinoviča, saj ugotavlja, "da je prišlo" do kršitev zakonskih obveznosti. Sprejela je tudi sklep, naj notranje ministrstvo preveri, ali kršitve vsebujejo elemente sumov kaznivih dejanj in naj se preveri odgovornost nadzornikov. Predlaga še nadzor inšpektorata za delo. Mladen Terčelj, predsednik nadzornega sveta STA, je sporočil: "Ko bomo uradno seznanjeni s tem sklepom vlade, ga bo nadzorni svet STA preučil in, tako kot vedno, deloval v skladu z veljavno zakonodajo in poslovnikom o našem delu."

Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, ta ugotavlja,"da je pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti STA v letu 2020 prišlo do številnih kršitev, za katere je neposredno odgovoren direktor STABojan Veselinovič". "Direktor STA je neposredno odgovoren tudi za šikaniranje zaposlenih," navaja. Zato predlaga nadzornemu svetu, da Veselinoviča nemudoma razreši. Vlada je sprejela tudi sklep, da naj ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) na podlagi poročila vladnega urada za komuniciranje preveri, ali navedene kršitve vsebujejo elemente utemeljenih sumov kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti ter ukrepa v skladu z zakonom. V zvezi s sumi oškodovanjaSTA pa naj preveri tudi odgovornost predsednika nadzornega sveta in članov nadzornega sveta, ali je šlo pri njihovem izvajanju nadzora za kršitev zakona o gospodarskih družbah. Poleg tega vlada inšpektoratu za delo predlaga, da naj v skladu s svojimi pristojnostmi opravi inšpekcijski nadzor in pregleda delovanje na STA.