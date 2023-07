'Vlada naj analizira scenarij partnerstva z uveljavljeno letalsko družbo'

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je po predstavitvi dveh analiz v DZ, ki sta javni od 8. junija, članom komisije DZ povedala, da gre za izhodišča in da so glede tega odprte še vse možnosti. O terminskem načrtu danes ni želela govoriti, saj da še ni pripravljen. "Bolj natančen okvir, kako naprej, bo znan jeseni," je povedala.

Minister za finance Klemen Boštjančič je ocenil, da je "strateško partnerstvo ena od najbolj zaželenih poti". Čeprav so avtorji obeh študij in Bratuškova menili, da gre v analizah za konzervativne ocene, je Boštjančič dejal, da "predstavljata optimistično sliko in da ne zajemata vrste spremenljivk oz. realnosti iz letalskega sveta". Po njegovem bi bila v analizi ocenjena izguba, ki bi jo letalska družba ustvarila v osmih letih, nekajkrat višja.