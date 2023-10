V sprejeti noveli tudi večja zaščita sindikalnih zaupnikov, glavni kamen spotike

Mesec pravi, da je z izplenom prvega kroga zadovoljen. V nujno novelo, ki je bil danes sprejeta na vladi, po njegovih besedah sodi več stvari, ki izboljšujejo položaj zaposlenih v Sloveniji. Med drugim: - oskrbovalski dopust (možnost petdnevnega neplačanega dopusta na leto, če skrbite za bolnega člana družine), - bolj predvidljivi delovni pogoji (delavec lahko delodajalcu enkrat na leto predlaga sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi z izboljšanimi delovnimi pogoji, ta pa se mora odzvati in opredeliti), - subsidiarna odgovornost naročnikov v gradbenem sektorju (če nekdo naroči gradbena dela, najame podizvajalce, potem pa projekt zaide v težave in podizvajalcev ne plača, imajo zaposleni pri podizvajalcih možnost terjati naročnika in ne samo svojih šefov), - pisno opozorilo pred odpovedjo - izboljšave glede agencijskega dela, - pravica do odklopa, - večje varstvo žrtev nasilja, - boljše varstvo sindikalnih zaupnikov.

Dogovarjali so se o tem, da bi delodajalci prišli nazaj v ESS in o tem, kakšna oblika ZDR bi bila sprejemljiva. " Pri prvem smo prišli zelo blizu, praktično je protokol usklajen, nismo pa prišli skupaj na točki ZDR, čeprav smo bili zelo blizu. 90 odstotkov vprašanj smo razrešili ," je dejal.

V prvem krogu gre za predlog, ki vključuje določbe dveh evropskih direktiv in nekaj rešitev iz osnutka, ki je bil poleti v javni obravnavi. Ta predlog mora biti, če se želi država izogniti tožbi Evropske komisije oz. kazni v višini 1,5 milijona evrov, v DZ potrjen do 15. novembra. V drugem krogu naj bi socialni partnerji uskladili preostale rešitve, ki so jih tokrat izločili, sindikati in delodajalci pa bodo k pogajanjem vabljeni še z dodatnimi predlogi. " Tam bomo nadaljevali s pogovori in če bomo podpisali memorandum o pridružitvi nazaj v ESS, bomo tudi postavili jasen časovni okvir," je povedal.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil, da so socialni partnerji predlog novele zakona, ki velja za malo delavsko ustavo, usklajevali več kot leto dni. V zadnji fazi so se dogovorili, da gredo – glede na obseg novele in številna nestrinjanja, ki so se pojavila – v reformo v dveh krogih.

Prav večja zaščita sindikalnih zaupnikov je bila glavna prepreka, da se socialnim partnerjem na maratonskih sestankih ta teden ni uspelo uskladiti glede novele. Delodajalci namreč predvidenim spremembam na tem področju ostro nasprotujejo.

Mesec je povedal še, da so pri pogajanjih s socialnimi partnerji usklajeni pri vseh evropskih direktivah (oskrbovalski dopust, subsidiarna odgovornost, predvidljivi delovni pogoji), prav tako so usklajeni pisno opozorilo pred odpovedjo, agencijsko delo in pravica do odklopa. "Pri sindikalnem zaupniku nismo prišli povsem skupaj, ampak imamo kompromisno verzijo, ki mislim, da bo morala biti relativno sprejemljiva za obe strani."

Zunaj pa so po Meščevih besedah pustili kup stvari, ki jih delodalajci niso želeli imeti v zakonu - zastaranje terjatev za prekrace, možnost 30-urnega delovnika, ureditev dela na domu, zaostritev kvot glede agencijskega dela, obvezen enkratni mesečni 48-urni počitek, seznanitev delavca z vsebino kolektivne pogodbe in izenačitev položaja rejniških družin. "To so stvari, ki bodo šle v drugi krog, v katerega ponovno vabim oba partnerja, tako sindikate kot delodajalce. Kot smo ugotovili ta teden, imamo ne samo željo, pripravljeni smo se pogajati tudi dolgo v noč, če je treba."

'Morebitni sprejem neusklajene novele dokončni pokop socialnega dialoga'

Reprezentativne delodajalske organizacije Združenje delodajalcev Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Trgovinska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije medtem z današnjim sporočilom za javnost apelirajo na vlado in koalicijske stranke, "da zmorejo toliko razuma in ne zaprejo socialnega dialoga, ker bodo za to morali prevzeti tudi svoj del odgovornosti".

"Ne gre za vprašanje sindikalnega zaupnika, kar želijo sindikati v javnosti predstaviti kot kamen spotike. Ampak gre za temeljno in načelno vprašanje, ali smo vsi socialni partnerji enakovredni oz. ali imamo delodajalske organizacije v socialnem dialogu enakovreden položaj," so navedli. Zatrdili so, da so doslej pokazali dovolj posluha in odgovornosti.

Še pred tem pa so v ločenem sporočilu za javnost zapisali, da so bili poleg določb obeh evropskih direktiv pripravljeni potrditi tudi usklajene kompromisne predloge, ki se nanašajo na druge člene v zakonu, a to ni zadostovalo. "Ne pristajamo pa, da se v DZ posreduje predloge novele, ki predhodno niso bili usklajeni med vlado in obema socialnima partnerjema. Ti namreč predvsem za delodajalsko stran prinašajo številne nove finančne in administrativne obremenitve," so bili jasni.

V OZS in GZS so se odzvali še z lastnima sporočiloma. Po navedbah prvih so pogovori v zadnjih dneh pokazali, da gre pri poizkusu obuditve socialnega dialoga zgolj za enosmerno komunikacijo, "saj smo se pogovarjali le o predlogih sindikatov in Levice, ne pa tudi o predlogih delodajalcev".

Opozorili so, da so se kljub temu strinjali, da se nekatere pravice zaposlenih uredi z novelo že v tokratnem posegu v zakon. To pomeni, da se zakona o delovnih razmerjih ne bi spreminjalo le z vnosom dveh evropskih direktiv, temveč še s 13 drugimi členi, uskladili pa so še dve dodatni zavezi iz koalicijske pogodbe - ureditev agencijskega dela in ureditev pisnega opozorila pred odpovedjo.

"Vse to za sindikate in resorno ministrstvo ni bilo dovolj. Kaplja čez rob pa je bil člen, ki govori o sindikalnih zaupnikih, po katerem bi ti zaupniki dobili večjo zaščito v primerjavi z ostalimi zaposlenimi. V OZS menimo, da to ni bistvena vsebina, ki bi jo morali ministrstvo in sindikati spraviti skozi zakonodajni proces po nujnem postopku," so navedli.

Tudi v GZS so zatrdili, da so delodajalci izkazali visoko mero konstruktivnosti in sodelovanja. "Zato ne moremo razumeti, da so sindikati pripravljeni kar tako zavreči vse, kar je bilo usklajeno, in državo izpostaviti tveganju plačila kazni," je zapisal glavni izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček. Ponovil je, da so bila pogajanja o prenovi zakona kompromitirana že, ko je minister za delo Luka Mesec junija poslal osnutek v javno obravnavo, četudi pogajanja še niso bila zaključena. Za RTV Slovenija pa je v sredo povedal, da socialnega dialoga v Ekonomsko-socialnem svetu (ESS) ne bo in da se bodo obrnili na evropske institucije. Spoštovanje pravil socialnega dialoga naj bi zahtevali pri evropskem komisarju za delovna mesta in socialne pravice Nicolasu Schmitu.

V reprezentativnih sindikalnih centralah medtem trdijo, da je delodajalska stran ves čas pogajanj, ki so se začela decembra lani, "na vse načine zavirala pogajanja". Kot so zapisali v sredinem sporočilu za javnost, se nekateri instituti iz zakona zdaj zlorabljajo za discipliniranje zaposlenih ter za doseganje njihove poslušnosti in upogljivosti. "Še zlasti tovrstne pritiske občutijo delavski predstavniki, zato jih je nujno treba zaščititi," so poudarili.