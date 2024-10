Vlada potrdila predlog proračunov za prihodnji dve leti

Za leto 2025 je DZ proračun sprejel že novembra lani, danes pa je vlada sprejela predlog njegovih popravkov. Hkrati je sprejela tudi predlog proračuna za leto 2026, predlog zakona o njunem izvrševanju in preostale dokumente, potrebne za nemoteno izvrševanje proračuna. Vse skupaj mora najpozneje do torka poslati v obravnavo in potrditev v DZ.

Za leto 2025 je v državnem proračunu predvidenih 15,2 milijarde evrov prihodkov, kar je 4,6 odstotka več, kot je predvideno zdaj, odhodki pa se zvišujejo za osem odstotkov na 17,1 milijarde evrov. Primanjkljaj bo tako znašal 1,9 milijarde evrov oz. 2,6 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).

Leto pozneje naj bi se primanjkljaj znižal na 1,2 milijarde evrov, kar pomeni 1,6 odstotka BDP. Znižanje bo omogočila rast prihodkov na 15,9 milijarde evrov, medtem ko bodo odhodki ostali nespremenjeni pri 17,1 milijarde evrov.