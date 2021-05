Bodo postopek imenovanja evropskih tožilcev nadaljevali ali ponovili?

Odzvali so se tudi v Državnotožilskem svetu in opozorili, da so predlog oblikovali v skladu s tedaj veljavnim zakonom, v katerega so bile ustrezno prenesene določbe uredbe Sveta EU o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva. Ponovili so, da oba predlagana kandidata izpolnjujeta vse pogoje, ki so bili predpisani z zakonom in z drugimi predpisi, veljavnimi v času odločanja, in ki so bili določeni v objavljenem javnem razpisu. Prav tako izpolnjujeta tudi pogoje, ki jih je v slovenski pravni red prinesel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu, sprejet po oblikovanju predloga Državnotožilskega sveta za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev.

"Ker je vse postopke treba začeti, voditi in zaključiti v skladu s predpisi, Državnotožilski svet upravičeno pričakuje, da bo tudi predmetni postopek zaključen zakonito, upoštevaje zakonske pristojnosti posameznih akterjev v postopku, pa tudi upoštevaje ustavno prepoved povratne veljave pravnih aktov," je sporočila predsednica Državnotožilskega sveta Tamara Gregorčič.

Evropska komisija je sicer v sredo tudi uradno potrdila, da bo evropsko javno tožilstvo s sedežem v Luksemburgu začelo delovati 1. junija. Pristojno bo za preiskavo porabe evropskih sredstev in pregon morebitnih goljufij, korupcije ali pranja denarja s posledicami za proračun EU.