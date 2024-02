Izbranih že 11 kandidatov za veleposlanike, več iz kroga Fajonove

Tudi za 11 neuradno izbranih kandidatov sicer to še ni končna odobritev: čaka jih še predstavitev pred parlamentarnim Odborom za zunanjo politiko, nato potrditev tuje države in na koncu še soglasje predsednice države.

Zunanje ministrstvo išče 10 veleposlanikov, tri konzule, vodjo konzularne službe in vodjo urada v Ramali na Zahodnem bregu. Na objavljen razpis so se lahko prijavili le karierni diplomati. Ministrstvo je izbralo kandidate za 11 položajev, za štiri – Adis Abebo, Buenos Aires, Alžir in Celovec – bodo razpis ponovili.

Zato imena kandidatov do takrat niso javna, a med izbranimi so neuradno zdajšnja državna sekretarka na ministrstvu Sanja Štiglic, generalna sekretarka Renata Cvelbar Bek in vodja kabineta ministrice Aleš Balut. Velik del vodstvenih položajev na zunanjem ministrstvu se bo tako izpraznil, neuradno se za njihovo zasedbo omenja katerega od diplomatov, ki pa se bodo v Slovenijo letos vrnili. To so denimo Damjan Bergant iz Beograda, Alenka Suhadolnik iz Pekinga, Simona Leskovar iz Londona, Metka Ipavic iz Pariza, Andreja Purkart iz Tel Aviva.

Sicer naj bi na veleposlaniško mesto v Španijo letos odštel tudi Tadej Rupel, ki je soprog zdravstvene ministrice, bil pa je denimo že veleposlanik v Veliki Britaniji med letoma 2014 in 2020. Vlada naj bi pritrdila tudi odhodu Boštjana Malovrha, zdaj veleposlanika pri Združenih narodih v New Yorku, v Peking. Tako se bodo nekakšno dvojno vodstvo in zato tudi trenja na misiji v New Yorku v času članstva Slovenije v Varnostnem svetu – tam je namreč posebni odposlanec tudi Samuel Žbogar – končali.

Pri tem razpisu gre za notranji razpis ministrstva za zunanje zadeve, za karierne diplomate, več pozornosti pa vedno pritegne politična kvota veleposlaništev. Vladajoča politika lahko na 10 odstotkov mest, kar je šest diplomatskih predstavništev, namreč imenuje kandidate po svoji izbiri, ki niso diplomati.

Letos bosta ostali zasedeni še dve politični mesti še iz časa vlade Janeza Janše, in sicer mesto veleposlanika pri OECD, kjer je Peter Ješovnik, in v Varšavi, kjer je še vedno Bojan Pograjc. Štiri politična mesta pa se bodo sprostila. Tako se za štiri diplomatska predstavništva, kjer bodo mandati veleposlanikom potekli, pa jih MZEZ ni vključil v razpis, predvideva, da bo politika zanje izkoristila ta svoj bonus. Gre za stalno predstavništvo v Bruslju, multilateralo na Dunaju, Dublin in Tirano. Dunaj in Bruselj naj bi se nasmihala dvema državnima sekretarjema v premierjevem kabinetu, Meliti Župevc in Igorju Mallyju. V Albanijo je bil namenjen Igor Šoltes, ki pa kot državni sekretar na ministrstvu za pravosodje v času afere sodna stavba na to praktično ne more več računati.