'Vlada naj takoj potrdi razpis za vpis v študijske programe'

SVIZ, ŠOS in VSS pozivajo vlado naj nemudoma in brezpogojno potrdi pripravljeni Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022. Čeprav si želijo dialoga o razvoju poklicev in prihodnjih dolgoročnih potrebah trga dela, pa pravijo, da mora ta potekati strokovno in med vsemi deležniki, tako predstavniki dijakov, študentov, zaposlenih, kariernih centrov, zavoda za zaposlovanje, nevladnih organizacij, agencije za kakovost in drugih.

Potem, ko je predsednik vlade Janez Janšaza danes ob 17. uri sklical posvet o vpisu v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022, so v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ), Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) in Visokošolskem sindikatu Slovenije (VSS) vlado pozvali, da namesto "uprizarjanja inkvizicijskega procesa proti javnim univerzam, že na seji pred tem, brez pogojevanja potrdi razpis za vpis na študijske programe za prihodnje študijsko leto, ki je bil po večmesečnih usklajevanjih usklajen med MIZŠ in zavodi".

Peticijo proti uničevanju visokega šolstva in znanosti so do sedaj podpisale vse ključne akademske institucije in več kot 13.000 posameznikov.

Kot pojasnjujejo v omenjenih organizacijah, strateškega razmisleka ni mogoče opraviti v enem večeru, je pa potreben in mora biti kontinuiran, a mora vključevati vse reprezentativne visokošolske partnerje in stroko, ne pa le vladnih izbrancev. Kot še pravijo, "delovnega posveta s tako sestavo ne morejo imeti za strokovni posvet, ki bi lahko dal tehtne strokovne smernice za določanje disciplinarnih proporcev med vpisnimi mesti, saj na njem ne bo niti strokovnjakov za trg dela in za izobraževanje (ti bi lahko razložili razliko med izobraževanjem, ki je naloga univerz, in usposabljanjem, ki večinoma poteka v delovnih organizacijah), niti predstavnikov drugih skupin, kot so študentske skupnosti, sindikati ter nevladni sektor". Povsem nesprejemljivo pa se jim zdi tudi, da gradivo, ki bo podlaga za posvet, in morebitni 'pogoji', ki jih bo postavila vlada, niso znani vnaprej. "Na tak nespodoben in ponižujoč pristop kot predstavniki akademske skupnosti nikakor ne pristajamo," pravijo in dodajajo, da je nesprejemljivo tudi to, da namerava vlada odločati o razpisu za vpis na študijske programe šele po današnjem posvetu, torej morda celo šele čez en teden, kar je le dan pred informativnima dnevoma. Nesmiselna se jim zdi tudi trditev, da je razpis za vpis strateški dokument, saj gre za vsakoletni izvedbeni dokument, ki sledi strateškim dokumentom, kot je nacionalni program visokega šolstva.

Tako študenti kot zaposleni v izobraževanju pozivajo vlado naj takoj potrdi razpis za vpis v študijske programe.

Ne glede na vse, pa si reprezentativni predstavniki akademske skupnosti želijo dialoga o razvoju poklicev in prihodnjih dolgoročnih potrebah trga dela, pravijo, vendar mora ta dialog potekati strokovno in med vsemi deležniki, torej med predstavniki dijakov, študentov, zaposlenih, kariernih centrov, zavoda za zaposlovanje, nevladnih organizacij, agencije za kakovost in drugih, ki so ključni za strokovno razpravo o prihodnosti slovenskega visokošolskega prostora. Le na takšnem dialogu, ki celovito in z različnih vidikov osvetli vlogo univerz in študijskih programov v družbi ter njihovo povezavo s trgom dela, lahko temelji strateški premislek o politikah visokega šolstva, raziskovanja in trga dela, poudarjajo. "V tem trenutku pa od vlade pričakujemo, da bo nemudoma in brezpogojno potrdila pripravljeni Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022,"še dodajajo. Spomnimo Vlada bi o razpisu za vpis v študijskem letu 2021/2022 sicer morala odločati že prejšnji teden, a na četrtkovi seji ni podala soglasja k objavi razpisa. Kot je takrat pojasnil Janša, je ministrstvo za izobraževanje gradivo namreč poslalo pred nekaj dnevi in ni bilo časa niti za to, da bi ga obravnaval pristojni odbor vlade. DZ pa je v torek pri sprejemanju PKP8 zavrnil dopolnilo dela opozicije, po katerem vlada več ne bi dajala soglasja k razpisu. Predlog je bil iz zakona črtan na predlog koalicijskih poslanskih skupin. Janša je tako za danes sklical posvet s predstavniki univerz, samostojnih visokošolskih zavodov in gospodarskih zbornic ter združenj glede vpisa v študijske programe v letu 2021/2022. Janša namreč meni, da določanje števila vpisnih mest na javnih šolah in fakultetah, ki se financirajo iz denarja davkoplačevalcev, predstavlja eno najpomembnejših strateških odločitev vsake države.