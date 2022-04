'Vlada naj umakne vloženi tožbi in zahtevke za vračilo stroškov mirnih shodov'

Kot so pojasnili v Pravni mreži za varstvo demokracije, so shodi, ki potekajo vse od marca 2020, spontani in neorganizirani. Kot taki pa so, kot je opozorilo tudi Ustavno sodišče, izraz svobode zbiranja brez kakršnih koli omejitev in predpogojev na strani države, s tem pa omogočajo takojšen in neposreden odziv posameznikov na aktualne dogodke javnega pomena.

Kljub tem ugotovitvam je državno odvetništvo zoper enega vidnejših petkovih protestnikov, Jašo Jenulla, po navodilu vlade vložilo dve tožbi. "Prvo je prejel januarja zaradi plačila 2.255,42 evra stroškov policijskega varovanja shoda 2. 10. 2020, ki naj bi nastali zaradi domnevne kršitve dolžnosti prijave shoda in pridobitve dovoljenja za shod. Marca 2022 je prejel še tožbo, ki se nanaša na shod 4. 9. 2020, stroške policijskega varovanja so ocenili na 3.778,12 evra. V istem mesecu je prejel še poziv državnega odvetništva za plačilo stroškov Policije zaradi varovanja shoda 19. 6. 2020, na katerem je nekaj deset protestnikov v znak protesta proti omejevanju svobode izražanja, mirnega zbiranja in ograjevanju Trga republike na njem bralo ustavo. Policija se je na protest odzvala s silo in protestnike, ki trga niso zapustili sami, odstranila. Državno odvetništvo je stroške ocenilo na 34.340,56 evra," so zapisali v Pravni mreži za varstvo demokracije.