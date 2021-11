'Vlada naj zaradi rasti cen energentov hitro ukrepa'

DZ je danes namreč opravil razpravo o odgovoru, ki ga je predsednik Janše podal na vprašanje Muršičeve na to temo 18. oktobra, o njej pa sta na zahtevo poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica, SAB in NeP 8. novembra razpravljala tudi odbora DZ za infrastrukturo in gospodarstvo. Opozicija vseskozi zagovarja potrebo po hitri pomoči, nujnosti kratkoročnih in dolgoročnih sistemskih ukrepov ter podaja opozorila, da popolna liberalizacija trga pogonskih goriv septembra lani ni bila prava pot. Medtem je koalicija pomirjena, saj da je vlada pripravila ukrepe, s katerimi bo lahko blažila energetsko krizo v državi.

V Sloveniji podražitve zemeljskega plina in elektrike po besedah premierja Janeza Janše zaenkrat še niso zelo visoke oz. jih za neposredne odjemalce oz. gospodinjstva še ni. "Zagotovo bo do določenih dvigov prišlo v začetku naslednjega leta, večja težava je pri industrijskih porabnikih, in takrat bo vlada reagirala. Delovna skupina, ki jo oblikujejo državni sekretarji, je pripravila nabor ukrepov in vlada jih bo sprejemala glede na dane razmere," je v odgovoru na vprašanje Bojane Muršič (SD) glede povečanja cen energentov in ostalih dobrin v Sloveniji poudaril Janša.

Mihael Prevc iz NSi je povedal, da so pristojna ministrstva pripravila predlog za zagotovitev finančne pomoči za plačilo povečanih stroškov za energijo najranljivejših skupinam prebivalstva: "Prvi predlog je uvedba energetskega bona, do katerih bi bili upravičeni prejemniki socialne pomoči in varstvenega dodatka, torej približno 65.000 upravičencev. Drugi pa je, da enkratni dodatek v višini ene četrtine cenzusa za prejemnike socialne pomoči izplača ministrstvo ob izplačilu socialne pomoči oz. varstvenega dodatka."

Ostale osebe, katerih dohodek in premoženje presega prag za pridobitev denarne socialne pomoči, pa lahko po njegovih besedah pri centru za socialno delo zaprosijo za izredno denarno pomoč zaradi nastalih izrednih stroškov, ki so posledica povečanja cen energentov. "Na Ministrstvu za okolje in prostor so pojasnili, da se bo od leta 2021 do 2023 za zmanjševanje energetske revščine namenilo 266.000 evrov, iz sklada za podnebne spremembe je letos za ta namen namenjenih 90.000 evrov, v letih 2022 in 2024 pa še po 88.000 evrov. Ta sredstva so namenjena socialno šibkim občanom," je orisal Prevc.

Janša je izpostavil, da v ceni goriv osnovno postavko predstavlja nabava osnovnega energenta in dajatve, ki pa so v veliki meri okoljskega pomena. "Treba se je odločiti, ali bomo zasledovali podnebne cilje ali bomo te dajatve zmanjšali, če slednje, se lahko poslovimo od razglašanja podnebne krize. Marže, na katere lahko vlada delno vpliva z regulacijo, predstavljajo šest do sedem odstotkov cene," je dejal. Razmere v EU so različne in ukrepe je po njegovem možno uporabljati glede na specifične razmere v posamezni državi.

V opoziciji so kritični do vlade in so jo danes ponovno pozvali, naj začne ukrepati tukaj in zdaj. "Cene energentov in življenjskih potrebščin letijo v nebo," je opozorila Bojana Muršič in obžalovala, da vlada do danes ni sprejela konkretnih ukrepov. "Izbira med hrano in ogrevanjem postaja za mnoge družine resnična dilema in terja takojšnje ukrepanje vlade," je poudarila. Medtem se pa minister za infrastrukturo, pristojen za električno energijo, Jernej Vrtovec ukvarja s kadrovanjem v energetiki, je bilo slišati med očitki opozicije.