Vlada bo občinam povrnila 95 milijonov evrov intervencijskih stroškov

Tako Rdeči križ kot Karitas sta že v prvih dneh po ujmi ljudem hitela na pomoč, Rdeči križ je razdelil preko milijona, Karitas pa 1,2 milijona evrov, najprej v obliki materialne pomoči. "Govorimo o hrani, vodi, tudi razvlažilnikih ..." povedo na Rdečem križu. Iz Karitasa pa so sporočili, da so takoj začeli s finančno pomočjo. Samo v prvih dneh so v obliki bonov za trgovske centre in nakazili razdelili 1, 2 milijona evrov. V teh dneh pa v sodelovanju z drugimi humanitarnimi organizacijami in občinami delijo državno pomoč.

"5,5 milijona smo razdelili, zadnja nakazila bodo jutri, v ponedeljek," so dejali na Karitasu. Enako pravijo na Rdečem križu, kjer so prav tako že razdelil glavnino denarja. "20 tisoč evrov je še treba razdeliti, saj so bili bančni računi zavrnjeni . Kličemo prejemnike, da razdelimo vseh teh pet milijonov."

Vlada je v četrtek odločila še, da bo občinam povrnila intervencijske stroške v skupni višini 94,9 milijona evrov. Silam zaščite in reševanja bodo povrnili 11,4 milijona, gasilcem do 2,5 milijona evrov. Za gospodarstvo vlada namenja 31,7 milijona evrov, za ukrepe na vodni infrastrukturi 47 milijonov. "Vsa zbrana sredstva so rekordna in izjemno solidarnostna, a po drugi strani je ogromno ljudi prizadetih," komentirajo na Karitasu.

Humanitarne organizacije pomoč delijo glede na prijavljeno škodo in materialno stanje. "Po poplavah se nam je kategorija ranljive populacije na novo postavila, kdor še včeraj ni spadal v to kategorijo, danes to je. Ker so ljudje izgubili vse," pripovedujejo na Rdečem križu.

Je pa tudi kolegij predsednice državnega zbora odločil, da se odreče 1.600.000 evrom. Med drugim bodo sredstva od načrtovanih investicij in plač odtrgali za odpravo posledic ujme.