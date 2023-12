'Vlada nam ni predlagala nič novega, mislim, da smo zgrešili sestanek'

Zdravstvene ministrice na sestanku ni bilo

Na sestanku, ki je bil sklican na pobudo Fidesa, sicer ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel ni bilo, ministrstvo je zastopal državni sekretar Denis Kordež, je povedal Polh.

"Vladna stran je današnji sestanek sklicala kot nadaljevanje pogajanj v okviru podpisanega stavkovnega sporazuma iz začetka leta 2021. Glede na ponedeljkovo Fidesovo napoved stavke se bo Vlada odzvala z imenovanjem pogajalske skupine z ustreznim mandatom," so sicer kasneje kratko sporočili z zdravstvenega ministrstva.

Sindikat Fides je v začetku tedna za 9. januar napovedal enodnevno opozorilno stavko, za 15. januar pa začetek splošne stavke zdravnikov in zobozdravnikov do preklica. Za stavko je po oceni sindikata odgovorna vlada, saj ni izpolnila zavez iz sklenjenih sporazumov. V sindikatu si želijo ureditev plač in plačnega sistema zdravnikov na način, ki bo ločen in neodvisen od splošnega sistema plač v javnem sektorju – nova ureditev bi se začela uporabljati najkasneje s 1. julijem 2024. Ob tem pa si želijo sprejetje dveh aneksov h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, ki so jih pripravili.

V enem od predlaganih aneksov tako Fides med drugim predlaga uvedbo novega delovnega mesta starejši zdravnik oziroma zobozdravnik specialist, katerega plača bi lahko dosegla tudi 66. plačni razred, torej skoraj 5890 evrov bruto.