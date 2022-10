Vlada namenila več sredstev za taktično transportno letalo Spartan

Za projekt Taktično transportno letalo je ministrstvo za obrambo vladi predlagalo spremembo vrednosti projekta z izhodiščne vrednosti 72 milijonov evrov z vključenim DDV na novo izhodiščno vrednost 87 milijonov evrov.

Zrakoplov Spartan bo po načrtih ministrstva v prvi fazi omogočal prevoz osebja in tovora Slovenske vojske na območje delovanja, logistično podporo elementov Slovenske vojske in izvleko oziroma reševanje izoliranega vojaškega osebja in državljanov.

Z nadgradnjo zrakoplova s t. i. "Modular Aerial Fire Fighting System" bo pridobljen nov sistem za gašenje požarov iz zraka, kar bo predvidoma zagotovljeno do vključno leta 2024. Prav nakup dodatne opreme za zrakoplov ter njena vgradnja s procesom certifikacije in pridobitve dovoljenja za uporabo sistema sta glavna razloga za spremembo vrednosti tega projekta, so sporočili z obrambnega ministrstva.