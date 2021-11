Vlada namerava podaljšati tudi veljavnost letošnjih bonov

"Ker je v Sloveniji slaba epidemiološka situacija in ker velik delež letošnjih bonov še ni bil unovčen, je potrebno ukrep dodatno podaljšati do maksimalnega roka, ki ga predvideva zakon, in sicer do 30. junija 2022," izhaja iz predloga sklepa, o katerem bo v kratkem odločala vlada.

S podaljšanjem letošnjih in lanskih bonov želi vlada do konca tega leta preprečiti množično obiskovanje turističnih destinacij in gostinskih lokalov ter prispevati k zmanjševanju števila okužb s koronavirusom. Prepričani so, da bodo tako tudi spodbudili povpraševanje domačih gostov v prvi polovici prihodnjega leta.