Vlada namerava za nakup 45 oklepnikov tipa boxer odšteti 343,4 milijona evrov

Sporazum med vlado in OCCAR pri skupnem oboroževanju o upravljanju programa boxer s strani organizacije je bil ratificiran v državni zbor in je po danes objavljeni odločitvi ustavnega sodišča veljaven.

Da je nakup bojnih osemkolesnikov bistvenega pomena za vzpostavitev najpomembnejše zmogljivosti Slovenske vojske, katere vzpostavitev se odlaga že dalj časa, so poudarili na obrambnem ministrstvu. "To je srednja bataljonska bojna skupina, ki je bistvena zmogljivost za nadaljnji razvoj in izboljšanje stanja pripravljenosti Slovenske vojske," s o dodali.

Predstavniki obrambnega ministrstva so v parlamentarnem postopku ratifikacije sporazuma z organizacijo OCCAR pojasnjevali, da se bodo šele po ratifikaciji začela pogajanja o nakupu oklepnikov in bo potem mogoče videti, kakšna bo končna cena. Zdaj so sporočili tudi skupno vrednost pogodbe. Za nakup 45 oklepnikov tipa boxer bi tako odšteli 343,4 milijona evrov. Ministrstvo je ob tem razkrilo, da je "ponujena in izpogajana" skupna vrednost pogodbe 281,5 milijona evrov, davek na dodano vrednost, ki ga bo ministrstvo za obrambo plačalo Sloveniji pa bo znašal še 61,93 milijona evrov.

Pogodba bi tako poleg 45 osemkolesnikov krila še osnovni logistični paket ter razvojne stroške in stroške projektnega managementa. Drugi stroški, ki bodo nastali z izvajanjem programa pa so še: povrnitev razvojnih stroškov drugim državam - Nemčiji, Litvi, Veliki Britaniji in Nizozemski - takoj po podpisu pristopnih dokumentov ter administrativni stroški za delovanje vozil boxer.

Leta 2023 naj bi dobili prvo od 45 vozil, leto kasneje še devet, leta 2025 22, leta 2026 pa 13 vozil tipa boxer. Na Morsu ob tem zagotavljajo, da "provizij in posrednikov pri poslu ni bilo". "Dodatno k temu je bila dogovorjena fiksna eskalacijska klavzula, ne glede na podražitve materialov in energentov. Višanje cen je v pogodbi tako omejeno na največ 2,8 odstotka na leto," so izpostavili v sporočilu za javnost.