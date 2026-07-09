Vlada napovedala nižanje sredstev v kulturi

Vodja poslancev Levice in Vesne ter sokoordinatorica Levice ter prejšnja ministrica za kulturo Asta Vrečko je v odzivu zapisala, da pravi razlog tiči v ideološkem boju SDS proti kulturi in umetnosti, ne v proračunu. Kot je poudarila, se je pričel 'SDS-ov obračun s kulturo, umetnostjo in mediji'. Napovedano rezanje sredstev in neizplačilo pogodb sama vidi kot "realizacijo napovedi obračuna s kulturo in umetnostjo, poskus discipliniranja in utišanja vseh, ki aktualni vladi niso povšeči".

Kot je zapisala, je prejšnja vlada ministrstvo za kulturo pred enim mesecem predala z najvišjima proračunoma v zgodovini Slovenije v višini 282,3 milijona evrov za leto 2026 in 297,8 milijona evrov za leto 2027. Ob tem so dodatno na voljo še sredstva iz drugih virov.

Poudarila je, da brez zagotovljenih sredstev v proračunu ne more biti objavljen niti javni razpis, kaj šele sklenjene pogodbe. Edini razlog, zakaj SDS niža sklenjene zakonite pogodbe in prekinja razpise za medije, nevladne organizacije in samostojne delavce v kulturi v tem trenutku, pa je, "ker jim je to priročen izgovor za napad na nevladni sektor, hkrati pa želijo rezervirati sredstva za na hitro ustanovljeni Muzej osamosvojitve in druge svoje arbitrarno določene politične cilje in projekte".

Kot je še zapisala Vrečkova, zgolj napoved oz. obvestilo preko elektronske pošte, da rebalans prihaja, sam po sebi ne more biti pravna podlaga, da se prenehajo izplačevati sredstva na podlagi zakonito sklenjenih pogodb ter da so tako izvajalci kulturnih projektov in programov kot tudi država dolžni spoštovati sklenjene pogodbe.

Vodja poslancev SD Meira Hot je ministrico za kulturo Ignacijo Fridl Jarc pozvala, naj nemudoma jasno in javno pojasni to odločitev.

Kot je zapisala, to "ni administrativna malenkost. To je neposreden poseg v delovanje kulturnih ustvarjalcev, producentov, zavodov, društev, samozaposlenih in vseh, ki so na podlagi razpisnih odločitev države načrtovali programe, produkcije, sodelovanja, obveznosti do zaposlenih, zunanjih sodelavcev in občinstev".

Ministrico je pozvala, naj med drugim javno objavi, kateri razpisi, programi in področja bodo prizadeti ter v kakšnem obsegu, pojasni pravno podlago za morebitno zmanjšanje že odobrenih sredstev ter prekliče oz. popravi navodilo izvajalcem, naj do nadaljnjega ne pošiljajo zahtevkov za izplačila, če za takšno navodilo ni jasne zakonske in pogodbene podlage.

"Ministrstvo za kulturo je eno od osrednjih bojišč ideološkega boja SDS," pa je danes v izjavi v DZ dejal še poslanec Svobode Lenart Žavbi. Tako kultura, čeprav je eden od osrednjih gradnikov slovenskega naroda, kot kulturniki bodo pod vlado, ki jo vodi SDS, trpeli, meni. "To je začetek in mislim, da bo samo še huje za slovenske kulturnike," je še poudaril.

Krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij CNVOS ob tem vsem prejemnikom obvestil ministrstva za kulturo ali katerega koli drugega ministrstva priporoča, da pogodbene aktivnosti izvajajo naprej tako, kot je predvideno v pogodbi oz. v potrjenem delovnem načrtu projekta ali programa, da še naprej plačujejo račune ter da zahtevke in poročila še naprej pošiljajo v pogodbenih rokih.

Kot so zapisali v obrazložitvi, namreč zgolj obvestilo ministrstva, da je seznanjeno s postopkom priprave rebalansa proračuna, še ni ustrezna oz. zadostna pravna podlaga za spremembe pri izvajanju programov in projektov ali za zavračanje pravočasnih in pravilnih zahtevkov za izplačilo pogodbenih sredstev.

Dodali so, da imajo po pogodbah o sofinanciranju ministrstva praviloma res možnost zmanjšati financiranje, če pride do zmanjšanja njihovih proračunskih sredstev. Vendar mora najprej priti do dejanskega zmanjšanja proračunskih sredstev, hkrati pa zmanjšanje velja šele, ko je sklenjen aneks oz. pogodba spremenjena. Do takrat velja izvorna pogodba.

STA je za odziv prosila tudi društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture Asociacija in Pravno mrežo za varstvo demokracije.