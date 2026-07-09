Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Vlada napovedala nižanje sredstev v kulturi

Ljubljana, 09. 07. 2026 09.50 pred 19 minutami 3 min branja 9

Avtor:
A.K. STA
Proračun za 2026

Ministrstvo za kulturo je izvajalce programov in projektov pozvalo, naj do nadaljnjega prenehajo pošiljati zahtevke za izplačilo sredstev na podlagi sklenjenih pogodb, ker se pripravlja rebalans proračuna in se bodo odobrena sredstva zmanjšala. Poziv je že sprožil odzive.

Vodja poslancev Levice in Vesne ter sokoordinatorica Levice ter prejšnja ministrica za kulturo Asta Vrečko je v odzivu zapisala, da pravi razlog tiči v ideološkem boju SDS proti kulturi in umetnosti, ne v proračunu. Kot je poudarila, se je pričel 'SDS-ov obračun s kulturo, umetnostjo in mediji'.  Napovedano rezanje sredstev in neizplačilo pogodb sama vidi kot "realizacijo napovedi obračuna s kulturo in umetnostjo, poskus discipliniranja in utišanja vseh, ki aktualni vladi niso povšeči".

Asta Vrečko
Asta Vrečko
FOTO: Bobo

 Kot je zapisala, je prejšnja vlada ministrstvo za kulturo pred enim mesecem predala z najvišjima proračunoma v zgodovini Slovenije v višini 282,3 milijona evrov za leto 2026 in 297,8 milijona evrov za leto 2027. Ob tem so dodatno na voljo še sredstva iz drugih virov.

Poudarila je, da brez zagotovljenih sredstev v proračunu ne more biti objavljen niti javni razpis, kaj šele sklenjene pogodbe. Edini razlog, zakaj SDS niža sklenjene zakonite pogodbe in prekinja razpise za medije, nevladne organizacije in samostojne delavce v kulturi v tem trenutku, pa je, "ker jim je to priročen izgovor za napad na nevladni sektor, hkrati pa želijo rezervirati sredstva za na hitro ustanovljeni Muzej osamosvojitve in druge svoje arbitrarno določene politične cilje in projekte".

Kot je še zapisala Vrečkova, zgolj napoved oz. obvestilo preko elektronske pošte, da rebalans prihaja, sam po sebi ne more biti pravna podlaga, da se prenehajo izplačevati sredstva na podlagi zakonito sklenjenih pogodb ter da so tako izvajalci kulturnih projektov in programov kot tudi država dolžni spoštovati sklenjene pogodbe.

Vodja poslancev SD Meira Hot je ministrico za kulturo Ignacijo Fridl Jarc pozvala, naj nemudoma jasno in javno pojasni to odločitev.

Kot je zapisala, to "ni administrativna malenkost. To je neposreden poseg v delovanje kulturnih ustvarjalcev, producentov, zavodov, društev, samozaposlenih in vseh, ki so na podlagi razpisnih odločitev države načrtovali programe, produkcije, sodelovanja, obveznosti do zaposlenih, zunanjih sodelavcev in občinstev".

Ministrico je pozvala, naj med drugim javno objavi, kateri razpisi, programi in področja bodo prizadeti ter v kakšnem obsegu, pojasni pravno podlago za morebitno zmanjšanje že odobrenih sredstev ter prekliče oz. popravi navodilo izvajalcem, naj do nadaljnjega ne pošiljajo zahtevkov za izplačila, če za takšno navodilo ni jasne zakonske in pogodbene podlage.

"Ministrstvo za kulturo je eno od osrednjih bojišč ideološkega boja SDS," pa je danes v izjavi v DZ dejal še poslanec Svobode Lenart Žavbi. Tako kultura, čeprav je eden od osrednjih gradnikov slovenskega naroda, kot kulturniki bodo pod vlado, ki jo vodi SDS, trpeli, meni. "To je začetek in mislim, da bo samo še huje za slovenske kulturnike," je še poudaril.

Krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij CNVOS ob tem vsem prejemnikom obvestil ministrstva za kulturo ali katerega koli drugega ministrstva priporoča, da pogodbene aktivnosti izvajajo naprej tako, kot je predvideno v pogodbi oz. v potrjenem delovnem načrtu projekta ali programa, da še naprej plačujejo račune ter da zahtevke in poročila še naprej pošiljajo v pogodbenih rokih.

Kot so zapisali v obrazložitvi, namreč zgolj obvestilo ministrstva, da je seznanjeno s postopkom priprave rebalansa proračuna, še ni ustrezna oz. zadostna pravna podlaga za spremembe pri izvajanju programov in projektov ali za zavračanje pravočasnih in pravilnih zahtevkov za izplačilo pogodbenih sredstev.

Dodali so, da imajo po pogodbah o sofinanciranju ministrstva praviloma res možnost zmanjšati financiranje, če pride do zmanjšanja njihovih proračunskih sredstev. Vendar mora najprej priti do dejanskega zmanjšanja proračunskih sredstev, hkrati pa zmanjšanje velja šele, ko je sklenjen aneks oz. pogodba spremenjena. Do takrat velja izvorna pogodba.

STA je za odziv prosila tudi društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture Asociacija in Pravno mrežo za varstvo demokracije. 

sds kultura proračun

Kje je meja med uslugo in korupcijo?

24ur.com Furs od 274 samozaposlenih v kulturi zahteva vrnitev milijona evrov
24ur.com Bo vlada z javnim denarjem financirala svojo predvolilno kampanjo?
24ur.com Boštjančiča pozvali k odstopu: 'Vlada je znova izbrala kapital namesto ljudi'
24ur.com Koga skrbi zategovanje pasu?
24ur.com Kakšen je politični utrip v Sloveniji?
24ur.com Zmanjšujemo število dokazil
24ur.com Dvoletne stavke dispečerjev konec: 'Ugotavljamo, da smo se poslušali'
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
09. 07. 2026 10.15
"Vlada napovedala nižanje sredstev v kulturi" , vse diktature na tem Svetu najprej udarijo po kulturi , tudi Janševa diktatura je najprej udarila po kulturi , diktature pač ne marajo ljudi , ki mislijo z lastno glavo , oni operejo možgane ljudem , jim napolnijo glave z sovraštvom in svojimi floskulami , predvsem pa z zvestobo velikemu dikta..rju Janezu Janši.
Odgovori
+1
1 0
wsharky
09. 07. 2026 10.13
manj za kulturo, več za cerkev
Odgovori
+1
1 0
Ici
09. 07. 2026 10.15
Preden deliš takšne komentarje, si poglej število novozaposlenih na Ministrstvu za kulturo. Poglej si njihove osebne dohodke. Potem pa komentiraj. Vse ostalo je puhloglavo nakladanje na pamet.
Odgovori
0 0
bluzerr
09. 07. 2026 10.12
skoraj 300 mio tem kulturnikom???? še 3 mio je preveč.
Odgovori
+2
2 0
brezveze13
09. 07. 2026 10.11
nekaj deset € lahko dobijo od prodaje astinih računalnikov na boljšjem sejmu
Odgovori
+1
2 1
windskiper
09. 07. 2026 10.11
Vsaka dobra knjiga, vsaka dobra predstava, dobra glasba, lepa slika, vse to se dobro trži, tisti, ki pa nekaj nakracajo, tisti, ki pod vplivom raznoraznih sudstanc zlorabljajo glasbene inštrumete, tisti ki pišejo scenarije, katere razumejo sami, cez čas pa še sami ne, naj pa začnejo delat kaj bolj koristnega. Naprimer za kaksnega pastirja bi lahko sli, teh trenutno manjka, ampak je tudi tam potrebno kar veliko znanja...
Odgovori
+0
1 1
tech
09. 07. 2026 10.05
Verjetno ne bo samo tu nižanja, še bodo morali pobrat državljanom v Sloveniji, da bodo lahko nakazali tujcem povezanih z Natom. Vlada, ki dela za tujce. Začela je z Izraelom, zdaj bo nadaljevala z Natom.
Odgovori
+2
2 0
tv1206802
09. 07. 2026 10.03
Kulturniki! Na trgu zaslužite in ne preko proračuna!
Odgovori
+2
3 1
Pa kaj
09. 07. 2026 10.11
kaj pa cerkev? njim se pa tala, placuje stroske, obnove..naj gredo na trg ane
Odgovori
-1
0 1
Kviz
09. 07. 2026 10.03
Pravilna odločitev.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Marc Cucurella iskreno o življenju s sinom z avtizmom
Eno najlepših slovenskih imen skriva poseben pomen
Eno najlepših slovenskih imen skriva poseben pomen
Znana Slovenka bo prvič postala mamica
Znana Slovenka bo prvič postala mamica
Luka Dončić v objemu hčerk Gabriele in Olivie
Luka Dončić v objemu hčerk Gabriele in Olivie
zadovoljna
Portal
Kaj se dogaja s Carmen po šovu? Razkrila nam je, kaj počne danes
Dnevni horoskop: Spogledljiva narava rib prihaja do izraza, eno znamenje se jim ne bo moglo upreti
Dnevni horoskop: Spogledljiva narava rib prihaja do izraza, eno znamenje se jim ne bo moglo upreti
Viralni nogometaš dokazuje, da luksuzne torbice niso le za ženske
Viralni nogometaš dokazuje, da luksuzne torbice niso le za ženske
Edina obleka, ki je absolutni hit v vseh letnih časih
Edina obleka, ki je absolutni hit v vseh letnih časih
vizita
Portal
Znak na obrazu, ki ga mnogi spregledajo, a lahko kaže na težavo v telesu
Vaše telo se stara hitreje, kot mislite: 8 znakov, ki jih ne ignorirajte
Vaše telo se stara hitreje, kot mislite: 8 znakov, ki jih ne ignorirajte
Kateri prigrizek najbolj nasiti? Primerjava, ki preseneti
Kateri prigrizek najbolj nasiti? Primerjava, ki preseneti
Zakaj se pojavijo stalni občutki krivde?
Zakaj se pojavijo stalni občutki krivde?
cekin
Portal
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Spor zaradi 50.000 evrov mesečne najemnine naj bi končal razmerje
Spor zaradi 50.000 evrov mesečne najemnine naj bi končal razmerje
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
moskisvet
Portal
Med vožnjo ne gledate na cesto? Novi avtomobili bodo to zaznali
Umrl nekdanji ameriški smučarski as: svet alpskega smučanja žaluje za neustrašnim tekmovalcem
Umrl nekdanji ameriški smučarski as: svet alpskega smučanja žaluje za neustrašnim tekmovalcem
Bila je z največjim zapeljivcem Hollywooda, nato se je zaljubila v žensko
Bila je z največjim zapeljivcem Hollywooda, nato se je zaljubila v žensko
Pompeji, kot jih večina turistov ne pozna
Pompeji, kot jih večina turistov ne pozna
dominvrt
Portal
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
Strokovnjaki opozarjajo: limon in paradižnika ne zavijajte v aluminijasto folijo
Strokovnjaki opozarjajo: limon in paradižnika ne zavijajte v aluminijasto folijo
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
okusno
Portal
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Rahli skutini cmoki po receptu naših babic: skrivnost je v eni sestavini
Rahli skutini cmoki po receptu naših babic: skrivnost je v eni sestavini
Poletne slane pite, ki jih lahko postrežete za kosilo, večerjo ali na pikniku
Poletne slane pite, ki jih lahko postrežete za kosilo, večerjo ali na pikniku
Ali morate poleti znižati temperaturo hladilnika?
Ali morate poleti znižati temperaturo hladilnika?
voyo
Portal
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804