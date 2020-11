Nižje kazni za prehitre voznike: kaj bo to pomenilo za varnost na naših cestah?

"Ne prehitevaj življenja, hitrost ubija." Tako se glasi serija izobraževalnih filmov Agencije za varnost prometa, ki skuša osveščati državljane o posledicah prehitre vožnje.

"Hitrost je eden najpogostejših vzrokov za nesrečo," pa opozarjajo strokovnjaki za prometno varnost.

Globa za prekoračitev v območju umirjenega prometa nad 20 do 30 km na uro se s 1000 evrov niža na 500, a namesto petih kazenski točk predvideva sedem. Enako v območju omejene hitrosti. In tudi na avtocestah ter hitrih cestah za prekoračitve nad 30 kilometrov na uro se kazen niža s 160 na 130 evrov.

Sicer pa politika razburja tudi z menjavanjem vodstva: na agenciji za varnost prometa so zaradi domnevno spornega kadrovanja nedavno protestno odstopili štirje od devetih članov sveta agencije. PredsednikuJuretu Prestorju očitajo, da je podlegel političnim pritiskom in za direktorja agencije predlagal neizkušenega Jožeta Hribarja, člana Nove Slovenije. O tem naj bi se dogovoril kar v prostorih te stranke.

Od politike kadrovanja pa še k politiki prometne varnosti, kjer vsaj na prvi pogled ni videti jasne oziroma enotne vizije ali strategije, ampak je bolj stvar posamezne vlade.

"Bistvo je v vzgoji državljank in državljanov in jaz jim zelo zaupam," je na to v oddaji 24UR ZVEČER dejal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Kot je še dodal, se z znižanjem kazni ne bo zmanjšala prometna varnost.

"Zaupanje do voznikov je tudi pri meni lahko zelo veliko, ampak to še ne pomeni, da so naše ceste varne tudi v realnosti," je izpostavil strokovnjak za področje varnosti v prometu Andrej Brglez. Dejal je še, da bi pri preventivi pa morali biti "bolj konkretni".

Očitke o kadrovanju pa Vrtovec zavrača. "To ni kar nekdo, gre za strokovnjaka, ki ima že več kot 10 let izkušenj na tem področju,"je o članu svoje stranke dejal minister.