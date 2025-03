PRENOS V ŽIVO: Vlada napoveduje 100 milijonov evrov letno za gradnjo stanovanj

Kot so že v petek objavili na ministrstvu za solidarno prihodnost, predstavlja nov zakonodajni paket jedro nove stanovanjske politike. Ta naj bi z visokimi državnimi finančnimi viri in izboljšanim delovanjem javnega najemnega sistema oblikovala podlago za učinkovitejše nacionalno in regionalno načrtovanje gradnje javnih najemnih stanovanj.

Novela stanovanjskega zakona prinaša vrsto sprememb, ki bodo občinam in stanovanjskim skladom olajšale gradnjo in upravljanje javnih najemnih stanovanj. Med drugim nova zakonodaja prinaša poenostavitev postopkov dodeljevanja stanovanj in omogoča večjo avtonomijo občinam pri določanju razpisnih pogojev. Po oceni ministrstva bo to omogočilo boljše prilagajanje lokalnim potrebam ter večjo dostopnost stanovanj za srednji razred, mlade in ključne poklice v skupnosti.