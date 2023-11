Vlada napoveduje zmanjšanje števila energetsko revnih gospodinjstev

Kot ključni cilj je izpostavil zmanjšanje deleža energetsko revnih gospodinjstev na od 3,8 do 4,6 odstotka do leta 2030. Po oceni državnega statističnega urada je bilo v letu 2021 takšnih gospodinjstev 55.000 oz. 6,5 odstotka, v letu 2022 pa 62.000 oz. 7,2 odstotka.

Sredstva bodo zagotovljena iz nacionalnega podnebnega sklada in evropskega sklada za regionalni razvoj. Nato so za obdobje 2026–2030 predvidena sredstva iz evropskega socialnega sklada za podnebje, v katerem bo za zmanjšanje energetske revščine v Sloveniji na voljo okoli 300 milijonov evrov, je povedal Kumer.

Kot pravi minister, želijo ključne ukrepe izvesti čim prej. Tako je za naslednja tri leta predvidenih 33,8 milijona evrov za ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije in rabo obnovljivih virov energije. Od tega bo 27 milijonov namenjenih investicijam, kot je vgradnja novih kurilnih naprav na lesno biomaso, pet milijonov evrov za vključevanje energetsko revnih v energetske skupnosti in 1,8 milijona evrov za delovanje projektne pisarne z regionalnimi svetovalnimi točkami in za neformalno mrežo za informiranje in ozaveščanje.

Glavni izvajalec ukrepov je Eko sklad. Kot je povedala direktorica sklada Mojca Vendramin, zaključujejo razpis Zero 500, v okviru katerega so želeli 500 gospodinjstvom z nizkimi prihodki omogočiti energetsko prenovo stavb. Prejemnikom denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka je bilo na voljo po 9600 evrov oz. v primeru zamenjave strehe 15.000 evrov. Prenovljenih je bilo 426 stavb, za kar so namenili 4,5 milijona evrov.

Eko sklad ponuja tudi t. i. paket Zero, v okviru katerega je prejemnikom denarne pomoči in varstvenega dodatka na voljo brezplačen obisk energetskega svetovalca, ki jim svetuje, kako zmanjšati stroške za energijo, in dodeli tudi brezplačen paket energetsko učinkovitih majhnih naprav, kot so varčne sijalke, podaljški za elektriko s stikalom za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš, tesnila za okna.

Na področju energetske revščine je že desetletje na voljo tudi pomoč pri energetski obnovi večstanovanjskih stavb, in sicer sklad prejemnikom varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči v celoti krije njihov delež pri investiciji stavbe.

Sklad bo predvidoma 1. decembra objavil nov razpis, podoben Zero 500, ki bo namenjen materialno ogroženim gospodinjstvom, v katerih je član gospodinjstva prejemnik denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka ali energetskega dodatka ali pa gospodinjstvo prejema otroški dodatek v prvih treh dohodkovnih razredih, ki živijo v energetsko neučinkovitih stavbah ali v neustreznih bivalnih razmerah, kar bodo presojali energetski svetovalci.

Gospodinjstvo bo lahko dobilo do 18.000 evrov za enega ali več ukrepov, med katerimi so toplotna izolacija strehe, zunanjih sten ali tal, vgradnja energetsko učinkovitih oken, sistema za pripravo tople sanitarne vode in lokalnega prezračevanja ter za zamenjavo stare kurilne naprave z novo na biomaso. V primeru samo zamenjave kurilne naprave bo dodeljenih do 12.000 evrov.

V pomoč upravičencem si bodo energetski svetovalci ogledali objekt in predlagali ukrepe, nato pa tudi pregledali, ali so bili ti izvedeni skladno z razpisom. Hkrati bodo na voljo koordinatorji za pomoč pri zbiranju dokumentacije in pripravi vloge ter tudi zbiranju predračunov in iskanju izvajalcev.