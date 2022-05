Vlada naredila nov korak k sklenitvi večstomilijonskega posla

"Memorandum o soglasju vsebuje finančne določbe, ki se nanašajo na povračilo razvojnih stroškov za vozila boxer, in tudi posamezne finančne določbe, ki opredeljujejo izhodišča za financiranje programa Boxer v smislu administrativnih in operativnih stroškov, ki pa jih določneje, predvsem v smislu načina izračuna teh stroškov in obveze za plačilo, določa programska odločitev. Poleg navedenega memorandum o soglasju ureja še nekatere druge vidike sodelovanja držav v programu Boxer, zlasti glede tehnične in administrativne pomoči, izmenjave, uporabe in prenosa informacij, posebnih orodij, zagotavljanja kakovosti, prodaje in prenosa tretjim osebam, dajatev, davkov, carin in podobnih stroškov, dostopa do ustanov, varnosti, sprejemanja novih udeležencev, odškodninskih zahtevkov, reševanja sporov, odstopa in prenehanja veljavnosti, sprememb, jezika in začetka veljavnosti," so našteli.

Podpis memoranduma o soglasju prinaša finančne posledice v višini 7,2 milijona evrov, ki se nanašajo na povračilo razvojnih stroškov. Plačali jih bomo v enkratnem znesku v letu 2022, zagotavljajo na vladi. Finančna sredstva so zagotovljena z Zakonom o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021–2026. Drugih neposrednih finančnih posledic za Slovenijo podpis memoranduma o soglasju ne prinaša; te bodo nastale šele s sklenitvijo pravno zavezujoče programske odločitve in pogodbe o nakupu vozil boxer z glavnim dobaviteljem, pojasnjujejo na Gregorčičevi.

Za Slovenijo je sicer ob 45 vozilih predviden tudi paket začetne logistične podpore, ki med drugim obsega pakete za usposabljanje in opremo, rezervne dele, posebno orodje in testno opremo, tehnične publikacije, podporno opremo in podporo uporabnikom, so sporočili z vlade.