Vlada bo razpravljala o boju proti draginji in interventnem zdravstvenem zakonu

Prvi v ponedeljek pred poslance najprej prihaja vladni zakon o RTV Slovenija. Ta ukinja in preoblikuje trenutno upravljavsko strukturo javnega medija. In iz nje umika večino neposredno politično imenovanih svetnikov. Najprej se bodo poslanci udarili glede nujnega postopka, nato še na resornem odboru o vsebini.

V torek o paketu zakonov proti ukrepom Janševe vlade

V torek na dnevi red drugega odbora prihaja paket 11 zakonov proti škodljivim ukrepom Janševe vlade. Gre za predlog, ki so ga s 15.000 podpisi v postopek vložili v inštitutu 8. marec Nike Kovač. O obojem bo predvidoma še ta teden – v četrtek in petek, ali v skrajnem primeru prihodnji ponedeljek - dokončno tudi glasoval celoten državni zbor. Pričakujemo pa še interventni zdravstveni zakon, težak 200 milijonov evrov. A ta zaradi nasprotovanja Levice še ni v celoti koalicijsko usklajen. Fiskalni svet je ocenil, koliko so državo doslej skupno stali ukrepi v boju proti povišani inflaciji. Gre za seštevek ukrepov prejšnje in sedanje vlade plus potencialni predvideni izdatki – znesek pa visok, 650 milijonov evrov.