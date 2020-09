Vlada ne bo kupila merilnikov telesne temperature

Stacionarne sisteme je vlada želela namestiti na glavne vhode na Gregorčičevi 20, Gregorčičevi 25 in Gregorčičevi 27. V Kongresnem centru Brdo pa bi sistem vgradili na recepcijo. Prenosni sistem bi uporabljali, če bi se dogodki, kot so seje vlade, vladni posveti po regijah, sestanki delovnih skupin in sestanki koalicije, izvedli na lokacijah, kjer ni nameščenih stacionarnih sistemov za merjenje telesne temperature, so za STA pojasnili na uradu vlade za komuniciranje.

Kot so objavili danes, naročila ne bodo oddali, saj ponudbe niso dopustne. Ponudbe niso ustrezale tehničnim specifikacijam, med drugim niso izpolnile zahtev glede natančnosti merjenja, dimenzij kalibracijskega telesa, območja sevanja in goriščne razdalje. Ponudniki pa tudi niso priložili zahtevanih certifikatov. Eden od ponudnikov pa na dan oddaje ponudbe tudi ni bil registriran za opravljanje poklicne dejavnosti.

Na razpis je prispelo pet ponudb. Najcenejšo ponudbo je poslala družba Robotina s Kozine, vrednost ponudbe je 45.484 evrov. Družba MF plus iz Ljubljane je oddala ponudbo za 82.960 evrov, družba Team7 iz Ljubljane pa je oddala ponudbo za 84.645 evrov. Najdražja je ponudba družbe A koda plus iz Ljubljane, ki znaša 85.400 evrov. Po pošti pa je ponudbo oddalo podjetje Bauerfeind iz Ljubljane.

Na portalu javnih naročil so sicer zapisali, da mora sistem v minuti zaznati in izmeriti temperaturo najmanj 100 osebam, ki se v minuti sprehodijo skozi merilno območje. Eden od ponudnikov je v vprašanjih na portalu opozoril, da je zahteva nerealna. Kot je zapisal, prostori, kjer bodo sistemi nameščeni, niso namenjeni združevanju 100 ljudi hkrati.

"Ker bo Slovenija predsedovala Svetu EU, potrebujemo tak sistem za merjenje telesne temperature, da ni treba vsakemu udeležencu sestanka posamezno hoditi skozi točno določen koridor, pač pa sistem, ki bo omogočil merjenje telesne temperature brez ustavljanja, torej v 'prosti hoji' in tudi več osebam vzporedno," so zahtevo pojasnili v uradu.

Na vladi so želeli tudi, da sistema ne bi zmotili vroči predmeti, kot sta prižgana cigareta ali skodelica tople tekočine. Sprva so sicer zahtevali tudi prepoznavo obrazov, a so po opozorilu ponudnika zahtevo spremenili v prepoznavo obraza. Razpis so objavili 21. avgusta, ponudbe pa so morali ponudniki oddati do 4. septembra.