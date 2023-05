Položnice bodo od junija višje: vlada ne bo podaljšala znižanja DDV na energente

Ukrep se nanaša na davek na dodano vrednost (DDV) na dobavo elektrike, zemeljskega plina in lesa za kurjavo ter na daljinsko ogrevanje. Za vse uporabnike je v tem obdobju znižan z 22 odstotkov na 9,5 odstotka. Uveljavitev ukrepa je prinesla lani avgusta sprejeta novela Zakona o DDV.

"Namen zakona je bilo skupaj z drugimi ukrepi razbremeniti potrošnike visokih cen ogrevanja v času kurilne sezone. Nižja stopnja DDV je bila obračunana samo za energente, ki so namenjeni ogrevanju. Zdaj ob koncu kurilne sezone se je poraba energentov, ki so namenjeni ogrevanju, že zmanjšala," so zapisali na finančnem ministrstvu.

Kot so poudarili, se vlada zaveda resnosti razmer na mednarodnih energetskih trgih, kar po njihovih navedbah dokazujejo tudi številni sprejeti ukrepi. Povprečni gospodinjski odjemalec je na letni ravni z njimi prihranil od 110 do 334 evrov za dobavo električne energije in od 90 do 675 evrov za dobavo zemeljskega plina. Obseg podpore prebivalcem in gospodarstvu je lani znašal okoli 2,2 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), v letu 2023 pa načrtujejo ukrepe v višini 1,6 odstotka BDP, so poudarili.