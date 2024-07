Vlada ne bo upoštevala priporočil komisije: v Bruselj pošilja enega kandidata

Bo premier Robert Golob sledil pozivu Ursule von der Leyen in za komisarja iz Slovenije v Bruselj poslal dve imeni – moškega in žensko? Za zdaj v igri ostaja le en kandidat, nekdanji predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel. V političnem zakulisju medtem države že intenzivno lobirajo za posamezne resorje. Kaj se obeta Sloveniji? In koliko država tvega, če ignorira željo predsednice komisije?