Vlada: Ne gre za kršitve človekovih pravic istospolno usmerjenih oseb

Vlada zato predlaga, da ustavno sodišče ugotovi, da so izpodbijane določbe zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in družinskega zakonika v skladu z ustavo, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Vlada meni, da pridržanje instituta zakonske zveze za zvezo moškega in ženske ne pomeni kršitve človekovih pravic istospolno usmerjenih oseb in tudi ne njihove diskriminacije na podlagi njihove osebne okoliščine.

Vlada meni, da obstoječa ureditev, kot jo določata zakon in družinski zakonik, ni v nasprotju z ustavo in ne pomeni kršitve človekovih pravic istospolno usmerjenih oseb.

Vlada je sprejela mnenje tudi glede pobude zagovornika načela enakosti za oceno ustavnosti 3. in 4. člena, prve alineje 22. člena, prvega odstavka 213. člena in 223. člena družinskega zakonika ter zakona o partnerski zvezi zaradi domnevne kršitve prepovedi diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti, ker omenjena zakona ne omogočata sklenitve zakonske zveze istospolnim partnerjem in istospolnim partnerjem in ker obstoječa ureditev, tako v sklenjeni kot nesklenjeni partnerski zvezi, izrecno onemogoča skupno posvojitev otroka.

Stališče vlade je, da se z institutom posvojitve kot posebne oblike varstva otrok uresničuje ustavno zagotovljeno posebno varstvo in skrb otrok iz 56. člena ustave, s katerim se zasleduje izključno zaščita koristi otroka. "Glede na pravno ureditev posebnega varstva otrok v okviru instituta posvojitve ni mogoče zatrjevati, da je posvojitev pravica posameznika, ki želi posvojiti otroka, temveč je izključno pravica otroka, ki potrebuje tovrstno obliko posebnega varstva,"so pojasnili.

Vlada tako ugotavlja, da obstoječa ureditev, kot jo določata družinski zakonik in zakon o partnerski zvezi, ni v nasprotju z ustavo, in predlaga, da ustavno sodišče vloženo zahtevo za oceno ustavnosti zavrne, so še navedli v sporočilu.