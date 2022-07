Vlada ne izključuje možnosti rebalansa letošnjega proračuna

Zaradi spremenjenih razmer v svetu ter zaradi drugih prednostnih politik vlade obstaja verjetnost, da bomo hkrati pripravljali tudi rebalans proračuna za leto 2022, je v sporočilu za javnost po seji vlade zapisalo finančno ministrstvo. Prav tako bo po njihovih navedbah nujna priprava novega proračunskega okvira za obdobje 2023–2025.

Proračunske dokumente je namreč v luči napovedanih makroekonomskih gibanj in tveganj, povezanih z vojno v Ukrajini in visoko inflacijo, ter prioritet te vlade treba prilagoditi aktualnim razmeram, so pojasnili na ministrstvu.

Slovenija bo prejela skoraj 286 milijonov evrov nepovratnih sredstev manj od prvotne dodelitve

Vladni službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je vlada ob tem naložila, naj pripravi ocene črpanja sredstev EU, ministrstvom pa, naj pripravijo informacijo o izvedljivosti doseganja posameznih mejnikov in ciljev iz načrta za okrevanje in odpornost ter v tej luči ocenijo črpanje sredstev za leta 2022, 2023 in 2024.