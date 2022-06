Vlada ne podpira obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge

S predlogom zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge se določa obveznost testiranja funkcionarjev na prisotnost prepovedanih drog v organizmu, organizacija in postopek testiranja ter objava poročila o ugotovitvah testiranja. Predlagatelji utemeljujejo predlog zakona s tem, da je njegovo sprejetje neizogibno zaradi odgovorne politike oziroma odgovornosti funkcionarjev pri opravljanju njihovih funkcij in preglednosti njihovega delovanja, so povzeli v vladi.

Cilj predlaganega zakona je po mnenju SDS zagotavljanje transparentnosti delovanja funkcionarjev in preventivno delovanje na področju prepovedanih drog ter posledično z njihovim prometom ter koruptivnimi dejanji. Namen zakona je urediti obveznost testiranja za funkcionarke in funkcionarje na prisotnost prepovedanih drog v organizmu, organizacijo, postopek testiranja in objavo poročila o ugotovitvah testiranja, so zapisali v SDS.

Testirani bi torej bili poslanci DZ, predsednik republike, predsednik vlade, ministri in državni sekretarji, "katerih pričakovano ravnanje je, da opravljajo naloge vestno, nepristransko in kakovostno", so navedli v predlogu.