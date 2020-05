Vlada ne podpira predloga za zaprtje trgovin ob nedeljah

V Levici so v predlogu novele povzeli poziv Sindikata delavcev trgovine Slovenije v poslanici pred praznikom dela, da naj trgovine ob nedeljah in na dela proste dni ostanejo zaprte. Kot izjeme bi lahko bile v nedeljo še naprej odprte prodajalne, ki ne merijo več kot 200 kvadratnih metrov in se nahajajo na območju bencinskih servisov, letališč, železniških in avtobusnih postaj ter bolnišnic.

Cilj je vsem delavkam in delavcem v trgovinah in v nekaterih povezanih dejavnostih zagotoviti proste nedelje in proste dneve, ki so po zakonu določeni kot dela prosti dnevi, poleg tega naj bi uresničili voljo volivcev, ki so se na referendumu enkrat že večinsko izrekli za to, da se trgovine ob nedeljah zaprejo. Predlagatelji dodajajo, da se s predlogom zasleduje tudi cilje osvoboditve od nepotrebnega dela, opuščanja spodbujanja nenehnega trošenja ter zagotavljanja priložnosti za kakovostno preživljanje prostega časa, razvijanje lastnih potencialov in kakovostno socialno življenje.

Ob predstavitvi predloga konec aprila, pred prvomajskimi prazniki, je sicer premierJanez Janša na Twitterju izrazil podporo predlogu. Podporo je izrekel tudi minister za delo Janez Cigler Kralj, besede svojega ministra pa so takrat podprli v stranki NSi, kjer so zapisali, da so zaprtje trgovin ob nedeljah predlagali že leta 2003 na posvetovalnem referendumu, ki je dobil podporo ljudi, ter da si želijo, da bi se dogovor o tem dosegel v okviru socialnega dialoga med sindikati in delodajalci.