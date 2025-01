Vlada ni sprejela nobene odločitve glede CSS

Kot je po seji vlade pojasnil Arčon, vlada v zvezi s podjetjem na koncu ni sprejela nobene odločitve. Se je pa po njegovih besedah predsednik vlade osebno zavzel za to tematiko . "Naloga pristojnega ministra za delo Luke Mesca je, da vodi dialog s podjetjem, zaposlenim in SDH ter poroča o aktivnostih," je še dejal Matej Arčon .

Da bo minister za delo glede reševanje usode podjetja CSS ravnal v skladu s pristojnostmi in "skrbnostjo, da se reši nastala težava", pa je že dopoldne v izjavi medijem po sestanku koalicije dejal sekretar poslanske skupine Levice Alan Medveš.

Na vprašanje, zakaj se Mesec z reševanjem podjetja ni začel ukvarjati že prej, pa je Medveš odvrnil, da je sindikat Mesca o zadevi obvestil v začetku novembra, nato pa so stekli pogovori, a je "SDH kot neodvisna institucija šel svojo pot".

"Minister ima sicer pristojnosti po zakonu (o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov op. STA) ukrepati, ampak je treba paziti na to, da ukrepanje ne ene strani ne povzroči, da bi še dodatno zakompliciral položaj ljudi v tem podjetju," je še izpostavil.

Da je seznanjena z zgodbo glede podjetja CSS, pa je ob prihodu na sejo vlade zatrdila tudi ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon. "Doma sem blizu Škofje Loke in tudi name se obračajo organizacije, kar se dogaja v zvezi s CSS. Ne vem, kam bo šla razprava na seji vlade, o tem se znotraj stranke nismo pogovarjali. Je pa treba na vsak način zaščititi in umiriti razmere v samem zavodu, predvsem ker gre za invalide in temu bi sama dala vso mojo osebno podpor," je zatrdila.

V zvezi z reševanjem zaposlenih v CSS so se danes oglasili tudi iz opozicije. Poslanec NSi Janez Žakelj je na vlado naslovil pisno poslansko pobudo za zaustavitev likvidacijskega postopka in ohranitev invalidskega podjetja.

Vlado ob tem poziva, naj se kot skupščina SDH aktivno vključi v reševanje družbe CSS. Obenem pričakuje, da prepreči njeno likvidacijo in poišče načine, da se s prestrukturiranjem družbe ohrani njeno zdravo jedro. "Na ta način lahko ob ustreznem poslovnem modelu nadaljuje s poslovanjem in ohrani delovna mesta za invalide," so sporočili iz službe za odnose z javnostmi NSi.

Ker SDH po navedbah NSi podjetje CSS pošilja v likvidacijo na podlagi strokovne analize, v stranki od njega zahtevajo, da vsebino te analize javno predstavi. "Obenem pričakujemo odgovor SDH na očitke, da bo v procesu likvidacije družbe CSS prišlo do razprodaje njenega premoženja," so navedli. V zvezi s problematiko je poslanec NSi in predsednik komisije za nadzor javnih financ Jernej Vrtovec že sklical tudi nujno sejo omenjene komisije.

V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki je 2,005-odstotni lastnik invalidskega podjetja CSS, pa so danes zavrnili informacije o soglasni potrditvi sklepa o likvidaciji invalidskega podjetja na sredini skupščini, ki da so se pojavile v medijih. Kot so pojasnili, je zveza "odločno nasprotovala sprejetju sklepa o takojšnji likvidaciji podjetja", a zaradi svojega deleža skupaj z Občino Škofja Loka ni bila uspešna. SDH ima namreč v CSS skoraj 98-odstotni lastniški delež.

Ob tem so v zvezi napovedali, da bodo na Mesca naslovili poziv, da na podlagi 58. člena zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ne poda soglasja k sklepom o likvidaciji.