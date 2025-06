Vlada ni za referendum o povišanju obrambnih izdatkov

Predlagatelji navajajo, da bi Slovenija morala obrambne izdatke obdržati na 3 odstotkih bruto domačega proizvoda vse do leta 2040.

Skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim dr. Matejem T. Vatovcem , je na Vlado Republike Slovenije naslovila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o povišanju obrambnih izdatkov Republike Slovenije.

Razpis posvetovalnega referenduma o povišanju obrambnih izdatkov bi bil po mnenju vlade med drugim v nasprotju z nacionalnovarnostnimi in obrambnimi interesi države.

Vlada hkrati poudarja, da se ustrezno vlaganje v lastno varnost ter dosledno izpolnjevanje mednarodnih zavez ne sme namerno in napačno prikazovati kot odmik od tradicionalne nacionalne mirovne politike, ki ostaja glavna vrednota, temelj in središče nacionalnovarnostne politike Republike Slovenije.

"Obramba postaja ena ključnih prioritet Evropske unije, ki bo pospešila mobilizacijo potrebnih instrumentov in financiranja z namenom pomagati državam članicam pri povečanju izdatkov za obrambo in okrepiti evropsko obrambno industrijo," so sporočili z vlade.