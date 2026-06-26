Niagarski slapovi zasijali v barvah slovenske trobojnice

Ena najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti Severne Amerike je v četrtek zvečer po lokalnem oziroma v noči na danes po srednjeevropskem času za približno 15 minut zažarela v beli, modri in rdeči barvi, je na omrežju X sporočila slovenska vlada.
Na fotografiji so vidne vse tri barve, kljub temu, da vrstni red ni pravilen.
Da bodo najbolj vodnati slapovi na celini zasijali v barvah slovenske zastave, je v začetku tedna napovedalo že veleposlaništvo Slovenije v Ottawi.
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