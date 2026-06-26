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Slovenija

Niagarski slapovi zasijali v barvah slovenske trobojnice

Hamilton, 26. 06. 2026 16.20 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
STA L.M.
Niagarski slapovi v slovenskih barvah

Ob 35. obletnici osamosvojitve Slovenije so znamenite Niagarske slapove v četrtek za krajši čas osvetlili v barvah slovenske trobojnice, je na družbenem omrežju X sporočila vlada.

Ena najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti Severne Amerike je v četrtek zvečer po lokalnem oziroma v noči na danes po srednjeevropskem času za približno 15 minut zažarela v beli, modri in rdeči barvi, je na omrežju X sporočila slovenska vlada.

Na fotografiji so vidne vse tri barve, kljub temu, da vrstni red ni pravilen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Da bodo najbolj vodnati slapovi na celini zasijali v barvah slovenske zastave, je v začetku tedna napovedalo že veleposlaništvo Slovenije v Ottawi.

Niagarski slapovi zastava barve Slovenija

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KOMENTARJI4

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ja0
26. 06. 2026 17.12
so mal barve po vrsti zamešali ?
Odgovori
+0
2 2
HeavyDxxx
26. 06. 2026 17.03
Kako da se kaj podobnega ni zgodilo pod Golobom? Vprašam za prjatla.
Odgovori
+4
5 1
sail666
26. 06. 2026 17.32
Ker se tudi zdaj NI zgodilo! Barve so lahko v ruski, srbski, hrvaski, nizozemski barvi, nikakor pa v slovenski. Manipulacija vlade…
Odgovori
0 0
sivabrada
26. 06. 2026 17.02
A še bolj bedastega članka nimate ?
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3 4
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