Vlada: Non-paper o BiH je leta 2011 pripravil Milan Kučan

Ali se saga o avtorstvu non paper dokumenta, ki je vseboval načrte o spreminjanju meja na Balkanu vendarle končuje? Kot so sporočili iz vlade, so sklenili preklicati stopnjo tajnosti dokumenta o možnih nadaljnjih poteh za uspeh procesa ustavne reforme Bosne in Hercegovine. T.i. 'non-paper' obstaja, njegov avtor pa je, tako vlada, Milan Kučan.

V Svetu EU so pred dnevi potrdili, da obstaja dokument, ki je povezan z domnevno slovenskim non-paperjem o spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu. A ga niso razkrili, ker bi lahko ogrozil mednarodne odnose. Se pa je za korak odločila slovenska vlada, ki je sklenila z dokumenta št. Z-103-34/2010 preklicati stopnjo tajnosti. "V zadnjih mesecih smo v domačih in tujih mediji zasledili vrsto informacij o t.i. 'non-paperju', ki se ga pripisuje Republiki Sloveniji. Vlada Republike Slovenije s takšnim dokumentom ni seznanjena, saj ga v aktualnem mandatu ni obravnavala, pripravljala ali o njem razpravljala, niti tega ni storilo katerokoli ministrstvo ali vladni organ," so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da dokument s št. Z-103-34/2010, z dne 26. 1. 2011, o možnih nadaljnjih poteh za uspeh procesa ustavne reforme Bosne in Hercegovine, obstaja.

"Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije ga je, v vlogi posebnega poročevalca za Bosno in Hercegovino, pripravil Milan Kučan. Glede na to, da je vsebina dokumenta v pretežni meri že več več tednov javno znana, ni več pogojev, ki so potrebni za nadaljnji zaupni status tega dokumenta," so sklenili.

icon-expand Milan Kučan. FOTO: Miro Majcen

Spomnimo ... Aprila so bosanski mediji poročali, da je slovenski premier Janez Janša predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu predal dokument s smernicami glede "dokončnega razpada Jugoslavije", eden od glavni projektov slovenskega predsedovanja Uniji pa naj bi bil spreminjanje meja na področju nekdanje Jugoslavije. Veleposlanica Slovenije v BiH Zorica Bukinac je bila takrat poklicana na razgovor s predsedništvom BiH, na katerem je poudarila slovenska prizadevanja za celovitost BiH. Sledilo je več burnih odzivov, tako v Sloveniji, kot tudi v regiji, Evropi in ZDA, kjer so ostro nasprotovali spreminjanju daytonskih meja, tovrstne ideje pa označili za zelo nevarne.

Non paper – gre za neformalni predlog rešitve teritorialnih napetosti na Balkanu – spreminjanje državnih meja osmišlja okrog "nerešenih nacionalnih vprašanj Srbov, Albancev in Hrvatov", ki sta jih obe jugoslovanski državi v 20. stoletju mirili in prikrivali. Zaradi vprašanj, ki jih daytonski sporazum ni dokončno razrešil, si je težko predstavljati evropsko prihodnost za Srbijo in Kosovo, medtem ko je članstvo v EU za BiH nedosegljivo, navaja dokument. "Razmere je izkoristila Turčija, ki je močno povečala svoj vpliv v BiH in Severni Makedoniji. Z izjemo Turčije ter nekaj lokalnih politikov in njihovih privržencev, ki so se osebno okoristili na račun kaosa in nedelujočih inštitucij, nihče ni zadovoljen s situacijo v BiH." Dokument govori tudi o združitvi Kosova z Albanijo, medtem ko bi severnemu delu, kjer živi več srbskega prebivalstva, pripadal poseben status. Omenja se tudi rešitev hrvaškega nacionalnega vprašanja s priključitvijo večinskih hrvaških kantonovo BiH ali pa z dodelitvijo posebnega statusa hrvaškemu delu BiH (po zgledu Južne Tirolske).