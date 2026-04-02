Kumer: Na krizo smo bistveno bolje pripravljeni kot leta 2022

Kot je uvodoma povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, smo na krizo bistveno bolje pripravljeni, kot smo bili leta 2022. "Vemo tudi, da če se bodo razmere na Bližnjem vzhodu zaostrovale, bodo ključni in največji učinki dogajanja šele prišli. Mi imamo čas in odgovornost, da se na to pripravimo." Sistem blagovnih rezerv je po njegovih besedah odlično pripravljen in odporen na takšne krize. "Slovenija ima na posameznih področjih že vzpostavljene pomembne mehanizme, med njimi sistem blagovnih in varnostnih rezerv, dobro upravljanje kritične infrastrukture ... naloga države pa je, da ta sistem sproti prilagaja vsem novim razmeram, ki nastajajo večinoma zunaj Slovenije." Danes sprejeta izhodišča tako postavljajo okvir za posodobitev zakonodaje. "Ne gre le za oskrbo z naftnimi derivati, plinom in električno energijo, ampak tudi za preskrbo s hrano, drugimi strateškimi viri, upravljanje zalog, logistične zmogljivosti in predvsem za bolj usklajeno delovanje v primeru motenj," je dejal.

Naftni derivati

Na področju nafte in naftnih derivatov so tako predvidene tri pomembne usmeritve: natančnejše zbiranje podatkov o porabi po sektorjih in skupinah porabnikov ter o komercialnih zalogah, obvezno operativno poročanje o motnjah pri preskrbi in možnost uvedbe diferencirane cene goriv. "Gre za ukrepe, ki državi omogočajo boljši pregled in hitrejše odzivanje," je povzel Kumer.

Plin

Na področju plina je predvidena možnost oblikovanja posebnih državnih strateških zalog plina z zakupom skladiščnih zmogljivosti v tujini, in sicer dodatno k obstoječim obveznostim dobaviteljev plina glede skladiščenja. Predvidena je tudi ureditev zapiranja portfelja za odjemalce prek dolgoročnejših pogodb, od 3 do 5 let za 90 odstotkov potrebnih količin. Dodatno je predvidena vzpostavitev garancijske sheme prek t. i. SID banke za kreditno izpostavljenost v razmerju med odjemalcem in dobaviteljem. To je po ministrovih besedah predvsem zaščitni ukrep za odjemalce in pomeni več predvidljivosti pri oskrbi in manjšo izpostavljenost nenadnim šokom na trgih.

Odpornost

Poseben poudarek je namenjen širši odpornosti sistema. "Uvedli bomo možnost začasnega odstopa od posameznih standardov pri skladiščenju goriv, določili bomo strateško pomembno blago in storitve, okrepili bomo logistične zmogljivosti in ukrepe za varovanje skladišč, distribucijskih sredstev in transporta strateško pomembnega blaga in storitev, vključno z odzivanjem na hibridne grožnje."

Časovnica