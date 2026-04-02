Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Kumer: Na krizo smo bistveno bolje pripravljeni kot leta 2022

Ljubljana, 02. 04. 2026 06.25 pred 26 dnevi 3 min branja 220

Avtor:
U.Z. STA
Bojan Kumer

Vlada je sprejela izhodišča za pripravo zakonskih podlag na področju energetske varnosti in zanesljivosti preskrbe s ključnimi dobrinami. Na področju naftnih derivatov je predvideno natančnejše zbiranje podatkov o porabi po sektorjih in skupinah porabnikov ter o komercialnih zalogah, obvezno poročanje o motnjah pri preskrbi in možnost uvedbe diferencirane cene goriv, je povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Ukrepi za omilitev draginje
    01:22
    Iz 24UR: Ukrepi za omilitev draginje
  • Iz 24UR: Interventni ukrepi
    01:08
    Iz 24UR: Interventni ukrepi

 

Kot je uvodoma povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, smo na krizo bistveno bolje pripravljeni, kot smo bili leta 2022. "Vemo tudi, da če se bodo razmere na Bližnjem vzhodu zaostrovale, bodo ključni in največji učinki dogajanja šele prišli. Mi imamo čas in odgovornost, da se na to pripravimo."

Sistem blagovnih rezerv je po njegovih besedah odlično pripravljen in odporen na takšne krize. "Slovenija ima na posameznih področjih že vzpostavljene pomembne mehanizme, med njimi sistem blagovnih in varnostnih rezerv, dobro upravljanje kritične infrastrukture ... naloga države pa je, da ta sistem sproti prilagaja vsem novim razmeram, ki nastajajo večinoma zunaj Slovenije."

Danes sprejeta izhodišča tako postavljajo okvir za posodobitev zakonodaje. "Ne gre le za oskrbo z naftnimi derivati, plinom in električno energijo, ampak tudi za preskrbo s hrano, drugimi strateškimi viri, upravljanje zalog, logistične zmogljivosti in predvsem za bolj usklajeno delovanje v primeru motenj," je dejal.

Naftni derivati

Na področju nafte in naftnih derivatov so tako predvidene tri pomembne usmeritve: natančnejše zbiranje podatkov o porabi po sektorjih in skupinah porabnikov ter o komercialnih zalogah, obvezno operativno poročanje o motnjah pri preskrbi in možnost uvedbe diferencirane cene goriv. "Gre za ukrepe, ki državi omogočajo boljši pregled in hitrejše odzivanje," je povzel Kumer.

Na področju naftnih derivatov je predvideno natančnejše zbiranje podatkov o porabi po sektorjih in skupinah porabnikov ter o komercialnih zalogah, obvezno poročanje o motnjah pri preskrbi in možnost uvedbe diferencirane cene goriv.
FOTO: Shutterstock

Plin

Na področju plina je predvidena možnost oblikovanja posebnih državnih strateških zalog plina z zakupom skladiščnih zmogljivosti v tujini, in sicer dodatno k obstoječim obveznostim dobaviteljev plina glede skladiščenja. Predvidena je tudi ureditev zapiranja portfelja za odjemalce prek dolgoročnejših pogodb, od 3 do 5 let za 90 odstotkov potrebnih količin. Dodatno je predvidena vzpostavitev garancijske sheme prek t. i. SID banke za kreditno izpostavljenost v razmerju med odjemalcem in dobaviteljem. To je po ministrovih besedah predvsem zaščitni ukrep za odjemalce in pomeni več predvidljivosti pri oskrbi in manjšo izpostavljenost nenadnim šokom na trgih.

Odpornost

Poseben poudarek je namenjen širši odpornosti sistema. "Uvedli bomo možnost začasnega odstopa od posameznih standardov pri skladiščenju goriv, določili bomo strateško pomembno blago in storitve, okrepili bomo logistične zmogljivosti in ukrepe za varovanje skladišč, distribucijskih sredstev in transporta strateško pomembnega blaga in storitev, vključno z odzivanjem na hibridne grožnje."

Časovnica

Ključno sporočilo je po Kumrovih besedah mirno in jasno. "Država krepi pripravljenost točno tam, kjer je to potrebno, pravočasno, da bi bila oskrba za prebivalce in gospodarstvo tudi v prihodnje čim bolj stabilna, predvidljiva in tudi zanesljiva."

Predstavniki gospodarstva, s katerimi se je Kumer sestal v torek, želijo med drugim čim hitrejšo aktivacijo subvencioniranja cene elektrike za energetsko intenzivna podjetja v okviru evropskega mehanizma Cisaf in presojo sheme oprostitve določenih prispevkov na energente v primeru plina in elektrike pri Evropski komisiji.

Kumer je ocenil, da bi lahko vlada po najbolj ambiciozni časovnici predloge začela obravnavati prihodnji teden.

Na področju kmetijstva se medtem med izhodišči za interventne ukrepe omenjajo možnosti opredelitve seznama osnovnih življenjskih potrebščin in nanje vezanih marž oziroma cen, vključno z možnostjo znižanja davka na dodano vrednost (DDV) za osnovna živila, je pojasnila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić.

Preberi še Ministrica za kmetijstvo napovedala rešitve: znižanje DDV na osnovna živila?
Poglavja:
Na vrh Naftni derivati Plin Odpornost Časovnica
interventni ukrep energetska kriza iran kumer energetika ukrepi kriza
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tomvojo
07. 04. 2026 19.33
Kot komunalci na sneg sredi zime. Zaplente vse dobičke energomafiji in subvencije za kmete
Odgovori
0 0
Tomvojo
07. 04. 2026 19.28
Tako kot komunalci sredi zime na sneg.
Odgovori
0 0
Tinko22
07. 04. 2026 11.20
Ma lepo vas prosim so pripravljeni ja, luknja v proračunu pa raste...zdaj so pametni ja, ko vedo, da bodo drugi prevzeli vlado in gasili dolg...lahko je s tujim KKK... po koprivah mahat
Odgovori
+1
1 0
Minifa
03. 04. 2026 11.46
On je edin ki bo držav popeljal v propad in BANKROT..kredit vsak mesec je dokaz za to, brez 400 miljonov kredita na mesec nič ne funkcinira.
Odgovori
+4
5 1
MarkoJur
03. 04. 2026 09.11
Bomo videli koliko, do sedaj ni nič bilo tako, kot so tile zatrjevali.....
Odgovori
+2
3 1
ActiveR
03. 04. 2026 08.22
ukrepi teoretično da obstajajo, ampak bodo: prepozni, preveč ozko ciljani, za večino brez realnega efekta. Spomnimo se zadnjega resevanja, rešilni ukrep je bilo spremljanje špekulativnih cen. Pernati nima nobenega ukrepa, zgolj prazno besedičenje.
Odgovori
+5
5 0
Rafael Kramar
02. 04. 2026 20.24
Spomnite se iz 2008, kako je, ko pod levo vladavino zabredeš v krizo!?
Odgovori
+3
4 1
Tami69
02. 04. 2026 20.13
toti se je že rodil pripravljen..samo je pozabil povedat zakaj pripravljen?za rabutat..
Odgovori
+2
3 1
Senzor
02. 04. 2026 17.57
Vse bolj ste pripravljeni dvigovati cene energentov z izgovorom, da je spopad na BV. Dražje je gorivo, ki ste ga nabavili po ugodni nižji ceni.
Odgovori
+5
6 1
omega _v6
02. 04. 2026 17.42
Ministri in sekretari v sedanji vladi ste res pripravljeni veliko bolje saj ste si v tem mandatu dobro napoplnili žepe!!!
Odgovori
+5
6 1
deny-p
02. 04. 2026 17.29
To bi rad videl..... Letos pa v prvih treh mesecih 700 milj minusa v proračunu....🤣🤣🤣
Odgovori
+5
6 1
mazo111
02. 04. 2026 17.05
kriza ja, ko ste začeli kao vladati
Odgovori
+5
6 1
BMReloaded
02. 04. 2026 16.48
Jst sm prpraulen...lok, puscica in bicikl...pa to. V skrajnem primeru tudi gole roke..pa to
Odgovori
+2
4 2
ap100
02. 04. 2026 16.36
na krizo niso pripravljeni popolnoma nič, brez rezerv in imeli so 4 leta časa ko smo se leta 2021-22 izvili iz močne krize
Odgovori
+7
8 1
PsihiatrijaMB
02. 04. 2026 16.30
Dajmo dr. Golobu možnost, da dokonča izjemno delo, ki ga je začel štiri leta nazaj, ko nas je rešil diktature človeka, ki je ugrabil desnico, ki je sam bil deležen desetine korupcij in škandalov, govori pa drugim in kolaborira z državo, ki je najprej pobila tisoče Palestincev, zdaj pa nas je pahnila še v vojno z Iranom in to vse zaradi vere. Janez Ivan Janša je verski fanatik in nestrpnež, Robert Golob pa je iskren in ljubezniv človek, ki ljubi svojo mater.
Odgovori
-8
1 9
ap100
02. 04. 2026 16.37
golob je 4 leta delal tako izjemno da je državo spravil na kolena brez resnih možnosti da se spopade s katerokoli krizo in strinjam se, če smo taki slepci naj svoje delo dokonča
Odgovori
+9
10 1
pager
02. 04. 2026 17.16
ime je pravo , sam lokacijo še poišč
Odgovori
+0
2 2
galeon
02. 04. 2026 16.22
Leta 22 ni bilo nobene krize. Tako kot je zdaj ni. Ustvarjate jo samo vi. Nafte je dovolj.
Odgovori
+2
6 4
natmat
02. 04. 2026 15.58
Desničarji nam krojijo usodo...samo poglejte v ZDA,Izrael,EU Ljudsko stranko in krščanske demokrate...in produkt tega je sovražtvo,kriza ,beda,inflacija.....in še naši desni teologi,politologi,obraboslovci...mislijo da bodo rešili naše gospodarstvo in državo nasploh...
Odgovori
-5
3 8
Sirhakel7
02. 04. 2026 16.11
Ne piši bedarij. Dokler je imela Nemčija na oblasti CDU (krščanske demokrate) je gospodarsko cvetela. Ko so prišli levi nakladači in bleferji pa jim zdaj čez dan še štroma zmanjka in ga morajo uvažat.
Odgovori
+10
11 1
Ga. Nutrija
02. 04. 2026 15.56
Po poročanju logarja glede kako je bilo na sestanku z golobom. Je rekel da sploh nimajo nobenega programa :D. To nemoreš verjet. Mediji pa nič ne poročajo. Janša bi bil že na prvi strani če bi si privoščil takšno ukano
Odgovori
+10
12 2
ap100
02. 04. 2026 16.38
program je vedno eden od 2008 naprej anti JJ
Odgovori
+8
9 1
kita 1111
02. 04. 2026 15.51
Cirkus od vlade se nadaljuje
Odgovori
+9
11 2
Vesela Jasna
02. 04. 2026 15.48
Sodček nafte Brent je spet 110€. Kaj nam dela Golob.😱
Odgovori
+2
6 4
Vesela Jasna
02. 04. 2026 15.49
Pardon 110$
Odgovori
+0
4 4
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677