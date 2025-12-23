Vlada: Nismo le 'gasili požarov', ampak postavljali temelje za naprej

Razmere, v katerih je potekal mandat vlade Roberta Goloba, so označili kot izjemno zahtevne. "Komaj smo ušli epidemiji covida, že so sledile številne krize: od energetske in inflacijske do naravnih nesreč in geopolitičnih pretresov," so spomnili. Ne glede na to, pa je Slovenija skozi ta mandat ohranila pozitivno gospodarsko rast, ocene bonitetnih agencij so ves čas ugodne in s pozitivnimi obeti, so izpostavili. "Okrepili smo socialno varnost in na področju stanovanj, pokojnin, zdravstva in dolgotrajne oskrbe zagrizli v zahtevne strukturne reforme, ki se jih desetletja dolgo ni lotila nobena vlada pred nami. Del projektov bo učinke pokazal postopno, a pomembno je, da so bili na marsikaterem področju narejeni zelo pomembni koraki naprej," so zapisali.

Med dosežki so izpostavili sprejetje pokojninske reforme v soglasju s socialnimi partnerji, ki bo začela veljati s 1. januarjem. "Po ocenah nekaterih poznavalcev realnega stanja slovenskega pokojninskega sistema smo ujeli zadnji trenutek, ko je reforma še lahko prijazna do ljudi," so zapisali. Dodali so, da so reformo pozitivno ocenili tako Evropska komisija kot bonitetne hiše, njen sprejem in uveljavitev pa je bil pogoj za izplačilo sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Prav tako so med dosežki nanizali še izvedbo najobsežnejše prenove plačnega sistema javnega sektorja ter ohranjanje visoke zaposlenosti z ukrepi in spodbudami za gospodarstvo za blaženje kriznih razmer. "V tem mandatu je bila gospodarstvu namenjena več kot milijarda evrov pomoči. Zadnji tak ukrep – shema skrajšanega delovnega časa - je bil aktiviran v začetku tega meseca," so spomnili. Zagnali so gradnjo stanovanj in začeli vlaganja za 67 milijonov investicij v srednje šole in dijaške domove ter 160 milijonov evrov za okrepitev študijske pomoči. "Ključen vidik prenove šolskega okolja pa je seveda posodobitev vsebin in načinov učenja. Cilj prenove je, da učenci in dijaki pridobijo sodobne kompetence," so navedli. "Slovenija je postala članica Cerna in Evropske vesoljske agencije, z domačimi strokovnjaki razvijamo novo gensko zdravilo, začeli smo razvoj superračunalnika, vzpostavljen pa je tudi že kompetenčni center kot zadnji steber ekosistema umetne inteligence pri nas. Tudi znanosti smo prvič zagotovili dolgoročno načrtno financiranje (do 1,25 odstotka BDP letno) in prvič smo praznovali dan znanosti (10. november)," so dodali.

Robert Golob FOTO: Bobo