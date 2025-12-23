Naslovnica
Vlada: Nismo le 'gasili požarov', ampak postavljali temelje za naprej

Ljubljana, 23. 12. 2025 15.19 pred 51 minutami 3 min branja 60

Avtor:
STA K.H.
Robert Golob

Ob tem, ko je postalo znano, da bodo prihodnje parlamentarne volitve 22. marca, je vlada na spletu objavila pregled svojega dela v iztekajočem se mandatu. "Krize so zaznamovale naš mandat, a mirno lahko rečemo, da nismo samo 'gasili požarov', ampak postavljali temelje za naslednja desetletja," so ocenili.

Razmere, v katerih je potekal mandat vlade Roberta Goloba, so označili kot izjemno zahtevne. "Komaj smo ušli epidemiji covida, že so sledile številne krize: od energetske in inflacijske do naravnih nesreč in geopolitičnih pretresov," so spomnili.

Ne glede na to, pa je Slovenija skozi ta mandat ohranila pozitivno gospodarsko rast, ocene bonitetnih agencij so ves čas ugodne in s pozitivnimi obeti, so izpostavili. "Okrepili smo socialno varnost in na področju stanovanj, pokojnin, zdravstva in dolgotrajne oskrbe zagrizli v zahtevne strukturne reforme, ki se jih desetletja dolgo ni lotila nobena vlada pred nami. Del projektov bo učinke pokazal postopno, a pomembno je, da so bili na marsikaterem področju narejeni zelo pomembni koraki naprej," so zapisali.

Preberi še Glas ljudstva: Vlada vsaj delno izpolnila 60 odstotkov zavez

Med dosežki so izpostavili sprejetje pokojninske reforme v soglasju s socialnimi partnerji, ki bo začela veljati s 1. januarjem. "Po ocenah nekaterih poznavalcev realnega stanja slovenskega pokojninskega sistema smo ujeli zadnji trenutek, ko je reforma še lahko prijazna do ljudi," so zapisali. Dodali so, da so reformo pozitivno ocenili tako Evropska komisija kot bonitetne hiše, njen sprejem in uveljavitev pa je bil pogoj za izplačilo sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Prav tako so med dosežki nanizali še izvedbo najobsežnejše prenove plačnega sistema javnega sektorja ter ohranjanje visoke zaposlenosti z ukrepi in spodbudami za gospodarstvo za blaženje kriznih razmer. "V tem mandatu je bila gospodarstvu namenjena več kot milijarda evrov pomoči. Zadnji tak ukrep – shema skrajšanega delovnega časa - je bil aktiviran v začetku tega meseca," so spomnili.

Zagnali so gradnjo stanovanj in začeli vlaganja za 67 milijonov investicij v srednje šole in dijaške domove ter 160 milijonov evrov za okrepitev študijske pomoči. "Ključen vidik prenove šolskega okolja pa je seveda posodobitev vsebin in načinov učenja. Cilj prenove je, da učenci in dijaki pridobijo sodobne kompetence," so navedli.

"Slovenija je postala članica Cerna in Evropske vesoljske agencije, z domačimi strokovnjaki razvijamo novo gensko zdravilo, začeli smo razvoj superračunalnika, vzpostavljen pa je tudi že kompetenčni center kot zadnji steber ekosistema umetne inteligence pri nas. Tudi znanosti smo prvič zagotovili dolgoročno načrtno financiranje (do 1,25 odstotka BDP letno) in prvič smo praznovali dan znanosti (10. november)," so dodali.

Robert Golob
Robert Golob
FOTO: Bobo

Po njihovih navedbah se čakalne dobe v zdravstvu krajšajo, najbolj v kardiologiji, urologiji, ortopediji, infektologiji, diabetologiji in psihiatriji, 7,5 odstotka več ljudi ima spet svojega osebnega zdravnika. "Vlagamo tudi v infrastrukturo: v izvajanju je več kot 60 projektov v vrednosti več kot 800 milijonov evrov," so zapisali.

"Kljub številnim nasprotovanjem bomo javno zdravstvo še naprej krepili," so napovedali.

Glede vzpostavitve dolgotrajne oskrbe pa so zapisali, da gre za "kompleksen sistem, zato so v začetni fazi neizogibne tudi težave, vendar je smer jasna in prava: zagotoviti dostopno, kakovostno in sistemsko urejeno oskrbo za starejše in druge, ki pomoč potrebujejo".

Dotaknili pa so se tudi odzivanja na naravne nesreče, med drugim največjih poplav v zgodovini Slovenije. "Vlada je za pomoč in obnovo po avgustovskih poplavah do 25. julija 2025 že izplačala 1,18 milijarde evrov, pri čemer obnova ni usmerjena le v sanacijo, temveč predvsem v krepitev odpornosti in zagotavljanja varnega bivanja ljudem tudi v prihodnje," so zapisali.

Vlada je bila sicer skozi mandat tarča kritik opozicije. Preživela je dve interpelaciji celotne vlade, ministrska ekipa pa skupaj kar 14 interpelacij.

vlada mandat robert golob

KOMENTARJI60

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zajebant1
23. 12. 2025 16.19
Ja res je predvsem kuruocijskih temeljih
Odgovori
0 0
vision105
23. 12. 2025 16.18
Verjetno mu je Muženić iz NPU-ja dal kaj belega za probat,da govori take neumnosti.
Odgovori
+1
1 0
Teofil
23. 12. 2025 16.18
Kaj ste storili v mandatu bomo sodili mi volilci,vaša samohvala je nepotrebna
Odgovori
+1
1 0
Julijann
23. 12. 2025 16.16
Pa te vaše reforme. Speljane na hitro,brez repa in glave in celo škodljive ua ljidstvo.
Odgovori
+3
3 0
Morgoth
23. 12. 2025 16.13
Gasijo z bencinom 😂🤡
Odgovori
+2
3 1
patriot20
23. 12. 2025 16.12
haha res ker to voli haha pa nisem jansist
Odgovori
+2
3 1
zmerni pesimist
23. 12. 2025 16.11
Tole pa ni ne za na vile ne lopato samo za na smetišče
Odgovori
+1
2 1
Uporabnik1830457
23. 12. 2025 16.09
Iz česa je Golob doktoriral? O ekonomiji ima manj pojma, kot en osnovnošolec. Vem, da bo nekoč odgovarjal za svoje neumnosti, tako kot nadzorniki Luke Koper! Ja Robi, prišel bo plačilni dan, tudi zate!
Odgovori
+3
4 1
Rudar1
23. 12. 2025 16.06
Vi prižigate nove požare, nikakor pa nič ne gasite
Odgovori
+4
5 1
pietro
23. 12. 2025 16.06
z naskokom najbolj nesposobna vlada
Odgovori
+3
4 1
yolli
23. 12. 2025 16.05
Robi in Zoran se pajdaš s Tošičem....ljudje pa tiho.... To je ta poštena vlada...
Odgovori
+4
5 1
Lion90
23. 12. 2025 15.57
Se en mandat goloba in nas bo prehitela Bih, pa se 70% place nam bodo pobrali
Odgovori
+8
9 1
Dobruška vas -Đžema
23. 12. 2025 15.52
Velika večina Slovencev je srečnih in bo zopet volila našega Robija.
Odgovori
-5
2 7
kr en33
23. 12. 2025 15.53
domov si ga odpelji.. take nesposobneze naivne ima rad ;)
Odgovori
+8
9 1
Dobruška vas -Đžema
23. 12. 2025 15.52
Gošood Robi le tako naprej.
Odgovori
-3
2 5
juventina10
23. 12. 2025 15.51
tako laže sam sebi,da si tudi to verjame
Odgovori
+7
8 1
frenk7
23. 12. 2025 15.51
Po 30 letni grozni zapuščini SDS in SD je Golobova vlada samo v 3 letih začela vzpostavljati red in prenovo na mnogih zavoženih področjih, zato pa je deležna takih nasprotovanj in odpora opozicije in koalicijske SD.
Odgovori
-4
4 8
Dobruška vas -Đžema
23. 12. 2025 16.02
Gošpa Tereza in gošpođ Taubi sta zopet naredila Slovenijo veliko
Odgovori
-1
1 2
frenk7
23. 12. 2025 15.50
Vlada Roberta Goloba je pravi balzam po dveh letih janšizma, ko je pacientova vlada vladala z odloki, kršila zakonodajo, ustavo, človekove pravice, pretepala ljudi, ki so brali ustavo, nas zapirala v stanovanja, ki je koruptivno nabavljala zaščitno opremo, farški fantje so pa vse to odobravali in financirali svoj inštitut.
Odgovori
-3
5 8
Dobruška vas -Đžema
23. 12. 2025 15.51
Velika večina Slovencev je srečnih.
Odgovori
-4
1 5
kr en33
23. 12. 2025 15.50
svoje menda... nase in nase potomce pa ste unicili !!!!!! Upam, da se se vasi znajdejo na nasi strani.. cez generacijo ali dve menda zagotovo in pa vesele praznike..
Odgovori
+4
5 1
Alex82
23. 12. 2025 15.50
Bravo 👏
Odgovori
-3
2 5
frenk7
23. 12. 2025 15.49
samo takrat, ko vlada Janez Janša, oblast pretepa in z vodnimi topovi šprica svoje državljane. To se je zgodilo v času druge Janševe vlade leta 2013, nato pa zopet v času tretje Janševe vlade 2020–2022.
Odgovori
-3
4 7
Dobruška vas -Đžema
23. 12. 2025 15.51
Srečni smo in zadovoljni.
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
