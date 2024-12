Uredba o zdravstvenih storitvah s spremembami

Znižanje cen radioloških storitev so na ministrstvu za zdravje napovedali po opozorilih, da v številnih bolnišnicah primanjkuje radiologov. Nižje cene bodo veljale za javne zdravstvene zavode in koncesionarje, vendar bodo imele na koncesionarje večji učinek.

Ti namreč v večjem deležu izvajajo enostavnejše preiskave, ki se bodo bolj pocenile od zahtevnejših, je konec novembra za STA pojasnila generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Tatjana Mlakar. Cene magnetnih resonanc naj bi bile denimo nižje za okoli 20 odstotkov.

Uredba naj bi vključevala tudi prenovljene modele financiranja ambulant pediatrov in družinskih zdravnikov s prenovljenimi glavarinskimi količniki. Iz vrst pediatrov in družinskih zdravnikov je bilo v zadnjem času slišati opozorila, da predlagane spremembe ne odražajo realnih potreb in povečujejo obremenitve zdravstvenih delavcev. Po drugi strani pa so pri ZZZS večkrat poudarili, da obremenitve ambulant ne bodo večje.

V predlogu novele so predvidene tudi dodatne širitve programov. Še vedno velja, da denar na ministrstvu za zdravje zagotovijo tistim ustanovam, ki imajo za izvajanje posameznega programa predhodno zagotovljen kader.

Tako bodo, če bo uredba potrjena, denar zagotovili za dve dodatni ambulanti družinske medicine, dve dodatni ambulanti pediatrije in dva dodatna dispanzerja za ženske. Financirali bi tudi tri dodatne fizioterapevte, dva klinična psihologa ter 10 zobozdravstvenih ambulant za odrasle in za 9,3 zobozdravstvene ambulante za mladino, je za STA napovedala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.