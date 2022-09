PRENOS V ŽIVO: Cena šolske malice ostaja na ravni lanske

Predlog zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju predvideva, da bi cena šolske malice in oskrbnin v dijaških domovih ne glede na dvig stroškov za uporabnike ostale na ravni lanske. Razliko v ceni pa bi pokrili iz državnega proračuna. To je na novinarski konferenci potrdil minister Igor Papič. Kot je pojasnil, gre za ukrepe v znesku štiri milijone evrov. Ukrep pa velja za celotno šolsko leto. Ohraniti želimo nizke cene na ravni lanskega šolskega leta. Celoten zakon je usklajen, je povedal. Stroške za september bodo povrnili za nazaj, je pojasnil.

Osnovni cilj zakona je omiliti posledice, ki so nastale zaradi podražitve cen nastanitve, prehrambnih izdelkov in stroškov, povezanih s prehrano pri izračunu cene oskrbnine v dijaških domovih in cene malice učencev in dijakov, piše v gradivu.