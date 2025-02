Vlada o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je šel čez javno razpravo lansko pomlad, med drugim prinaša postopno višanje sredstev za razvoj in investicije na področju šolstva.

O novostih, ki jih prinaša predlog novele zakona, pa bodo še pred sejo vlade razpravljali na delovnem posvetu o prihodnosti slovenskega šolstva. Posveta se bodo poleg predstavnikov ključnih deležnikov na področju vzgoje in izobraževanja udeležili tudi predsednik vlade Robert Golob, minister za finance Klemen Boštjančič in minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj, so sporočili iz premierjevega kabineta.

Sviz Logaja znova opozarja na nespoštovanje znižanega normativa za svetovalne delavce v vrtcih

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je skupaj z Društvom šolskih svetovalnih delavcev ministra za vzgojo in izobraževanje Vinka Logaja v pismu ponovno opozoril, da občine ne spoštujejo znižanega normativa za svetovalne delavce v vrtcih. Nespoštovanje pravilnika jim očitajo v delu, ki ureja znižanje normativa za svetovalne delavce v vrtcih, do česar še vedno prihaja v veliko občinah po Sloveniji.

Od sprejetja ukrepa s pravilnikom leta 2023 je to sicer drugi dopis Logaju, v katerem ga Sviz opozarja na nespoštovanja predpisov. Poziva ga, naj nemudoma izvede nadzor nad delovanjem občin in zagotovi dosledno spoštovanje veljavnih predpisov ter s tem pogoje za zagotavljanje enake koristi predšolskih otrok.

Zaposleni v vrtcih so ob koncu lanskega leta namreč ponovno sami podrobneje preverjali, kakšno je stanje, četudi bi bilo pričakovati, da bo to glede na opozorila opravilo resorno ministrstvo, navajajo v Svizu. Ugotovili so, da jih od 211 zavodov normativ trenutno spoštuje in realizira le 106, ne upoštevajo pa ga skoraj vse večje mestne občine, kjer imajo vrtci tudi največ oddelkov.

Več podrobnosti bodo sicer pojasnili na današnji novinarski konferenci, na kateri bodo predstavili tudi podrobnosti problematike znižanega normativa za svetovalne delavce v vrtcih.