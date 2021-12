Vlada o podaljšanju letošnjih bonov

Letošnji boni so za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi zaživeli sredi julija, do 22. novembra pa so jih državljani unovčili polovico. Porabljena vrednost je znašala 96,2 milijona evrov, neporabljenih je še za 95,9 milijona evrov. S podaljšanjem želi vlada ob slabi epidemiološki sliki preprečiti množično obiskovanje turističnih destinacij.