Vlada v DZ pošilja predloga zakonov o javnih uslužbencih in o funkcionarjih

V okviru centra bi preverjali, ali kandidati izpolnjujejo osnovne pogoje, kot so predvideni v posameznih organih. Preverili bi tudi njihovo osnovno poznavanje državne ureditve in temeljne kompetence oz. osebne sposobnosti za delo v državni upravi.

Zaposlitve za krajši čas ter zaposlitve v podpornih službah in na strokovno-tehničnih delovnih mestih, bi še vedno ostale v pristojnosti državnih organov. Prav tako bi svoje postopke še vedno samostojno vodili tudi organi, ki imajo v svojih zakonih predvidene posebne postopke zaposlitve. Gre predvsem za posebna delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb v policiji, vojski, zaporih, je pojasnila državna sekretarka.

Center bi različnim organom lahko nudil tudi pomoč pri njihovih delovnopravnih in drugih kadrovskih postopkih. Med njegovim nalogami pa je državna sekretarka navedla še razvijanje različnih sodobnih metod upravljanja s kadri. Med drugim bi ponovno uvedli kadrovsko štipendiranje. Omenila je še načrtno vodenje izobraževanj, pa tudi vsakoletne razvojne pogovore, ki jih bodo vodje opravili z javnimi uslužbenci.

Nove zaposlitve zaradi vzpostavitve centra niso predvidene, v njem bi delali že obstoječi zaposleni na ministrstvu za javno upravo, zaposlene bi zagotovili še s premestitvami z drugih organov. Dolgoročno bi lahko bile potrebne le zaposlitve kadrov, ki jih trenutno v državni upravi ni, kot so različni psihologi in kadrovski strokovnjaki.

Bodo pa dodatna sredstva potrebna za vzpostavitev novega informacijskega sistema. Sredstva pa so bila po navedbah Ramšak Pešec predvidena v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Nov zakon o funkcionarji pa je potreben, ker je sedanji, sprejet leta 1990, zastarel in izredno težko uporaben v praksi. Ker je veliko organov pravice in obveznosti funkcionarjev urejalo v svoji zakonodaji, pa je ureditev postala tudi nepregledna, je izpostavila državna sekretarka.

"Zakon dejansko ne prinaša bistvenih novih pravic niti med mandatom niti po koncu mandata, so pa določene izboljšave," je poudarila. Kot eno od njih je navedla, da se bo imel funkcionar po koncu mandata možnost v 30 dneh vrniti k prejšnjemu delodajalcu. Če bo ugotovil, da to ni mogoče, pa bo dobil pravico do nadomestila. Zdaj se je, tako Ramšak Pešec, moral vrniti takoj ali vzeti nadomestilo.

Z zakonskim predlogom se ureja področje povračila stroškov in drugih prejemkov funkcionarjev, ki so bili sedaj samo začasno urejeni in vezani na ureditev za javne uslužbence. Konkretneje se opredeljuje organ, ki odloča o pravicah funkcionarjev tako med trajanjem mandata kot po koncu. Uvaja pa se tudi inšpekcijski nadzor nad temi pravicami, in sicer prejemke v glavnem nadzira inšpektorat za javni sektor, po prenehanju mandata pa proračunska inšpekcija, je nanizala Ramšak Pešec.

Kot je še izpostavila, se ureja tudi nudenje pravne pomoči funkcionarju, ki je zaradi opravljanja svoje funkcije v odškodninskem postopku. Medtem ko se javnim uslužbencem zagotavlja brezplačna pravna pomoč, bi se funkcionarjem nudila "zgolj neka založitev stroškov" odškodninskih postopkov, stroški pa bi se na koncu povrnili nazaj v proračun države ali občine. Ta določba bi začela veljati šele v naslednjem mandatu.