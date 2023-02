Vlada o predlogih zakonov za hitrejši zeleni prehod

Med glavnimi cilji predloga zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu so po navedbah ministrstva dostopna javna polnilna infrastruktura za vozila, skladen razvoj mreže polnilnic po celotni državi, ki ne bi upošteval le ekonomske upravičenosti infrastrukture, in stabilen dolgoročni vir financiranja mreže.

Slovenija po deležu vozil na alternativni pogon namreč precej zaostaja za povprečjem EU, zato upajo, da bo zakon to pomagal spremeniti. Nakupe takšnih vozil nameravajo med drugim spodbuditi s posodobljenim sistemom subvencij s posebnim poudarkom na posameznikih z nižjimi osebnimi dohodki.