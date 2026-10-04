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Slovenija

Na mizi vlade proračun: kako bodo zarezali v javni sektor?

Ljubljana, 04. 10. 2026 07.27 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Evri

Vlada se bo dopoldne sestala na seji, na kateri bo obravnavala proračunske dokumente za leti 2027 in 2028. Med njimi so tudi predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju, ki prinašajo občutno zmanjšanje števila zaposlenih. Sindikati so se na te novice odzvali z zaskrbljenostjo in ogorčenjem.

Razrez izdatkov za prihodnji dve leti je vlada določila že sredi julija, in sicer naj bi leta 2027 znašali 18,4 milijarde evrov, leto pozneje pa 19,1 milijarde evrov. Prihodki naj bi se medtem prihodnje leto ustavili pri dobrih 16 milijardah evrov in se leta 2028 povečali za 4,1 odstotka. Primanjkljaj se bo po besedah finančnega ministra Andreja Širclja ohranjal pod tremi odstotki BDP.

Med glavnimi prioritetami za prihodnji dve leti je vlada v osnutku proračunskega memoranduma 2027-2028 izpostavila razvoj in blaginjo Slovenije, pospešitev gospodarske rasti ter krepitev varnosti in obrambe.

Vlada je proračunske dokumente obravnavala že v četrtek, dokončno odločitev pa je preložila na danes. Medtem je dokumente dobil v vpogled portal Necenzurirano in v petek poročal, da namerava vlada prihodnje leto število zaposlenih v javnem sektorju in občinah, tako pri neposrednih kot posrednih uporabnikih proračunskih sredstev, znižati za 10 odstotkov, v letu 2028 pa še za 10 odstotkov. Izjema naj bi bile policija, Slovenska vojska, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij in Finančna uprava RS. O načrtih je po poročanju Televizije Slovenija v soboto razpravljal koalicijski vrh.

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V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije so zaskrbljeni in ogorčeni. Opozorili so, da lahko tak pristop resno oslabi dostopnost in kakovost javnih storitev, od katerih so prebivalci vsakodnevno odvisni. Zaskrbljujoče se jim zdi tudi, da vlada ni predstavila strokovnih analiz, iz katerih bi izhajale potrebe posameznih javnih služb po zaposlenih ter posledice rezov. Prav tako se jim ne zdi primerno enostransko odločanje vlade brez socialnega dialoga.

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