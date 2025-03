PRENOS V ŽIVO: Vlada sprejela zakon, ki regulira kratkotrajno oddajanje nepremičnin

Predlog zakona predvideva splošno omejitev oddajanja stanovanj v večstanovanjskih stavbah na največ 60 dni, največ osem ležišč ter ob 75-odstotnem soglasju etažnih lastnikov ter soglasju vseh mejnih etažnih lastnikov. Hkrati pa na največ 150 dni omejuje oddajanje v eno- in dvostanovanjskih stavbah, največ 50 odstotkov uporabne površine in največ 15 ležišč ob soglasju etažnih lastnikov. Vlada je nekoliko spremenila določila od tistih, ki jih je predstavila v torek.

Omejevanju oddajanja nepremičnin v kratkoročni najem ostro nasprotujejo predstavniki sobodajalcev, ki bodo zakon, če ga bo potrdil DZ, izpodbijali na ustavnem sodišču. Razloge so znova predstavili na današnji novinarski konferenci.

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež, je dejal, da vsi podatki kažejo na nujnost regulacije kratkotrajnih najemov v Sloveniji, zato da čim večji delež stanovanj vrnemo njihovemu osnovnemu namenu – trajnim oblikam bivanja.

Če bi sobodajalci zakon izpodbijali na ustavnem sodišču, so na ministrstvu pripravljeni. "To je njihova pravica. Mi smo skrbno pretehtali ustavno varovane vrednote, vendar ne le določilo, da je gospodarska pobuda v Sloveniji po ustavi svobodna, pač pa smo to določilo križali tudi z drugimi, denimo tem, da ima lastnina svojo gospodarsko, pa tudi socialno in ekološko funkcijo in da je prepovedano uporabljati lastnino ali uresničevati gospodarsko pobudo v nasprotju z javno koristjo in torej z razvojem nelojalne konkurence," je Frangež dejal že v torek.